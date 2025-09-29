Flandes en bici: pedaleando entre abadías, castillos y preciosos campos de cultivo

Pedaleamos unos metros más hasta tal vez la mejor joya de Lovaina (con permiso de su universidad y su ayuntamiento): el Gran Beaterio. Este espacio entre murallas y con calles adoquinadas está hoy ubicado dentro de la ciudad, pero cuando se fundó (alrededor de 1232) estaba justo fuera de la primera muralla, junto al cauce del Dyle, el río que cruza Lovaina. Leemos los años marcados en las fachadas de varias viviendas, algunas con bellos entramados de madera: 1561, 1664, 1677… Todas datan de entre los siglos XVI y XVIII, al igual que su convento, y de un poco antes, del siglo XIV, es la iglesia de San Juan Bautista. Son las 11:30 de la mañana de un domingo cualquiera y los vecinos que las habitan (hoy estudiantes y profesores de la universidad) vuelven a sus casas tras un paseo matinal, sacan la basura, salen a correr… Hoy son ellos los que dotan de vida a este beaterio que es Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y que albergó desde el siglo XIII hasta bien entrado el XX (la última beguina, la hermana Julia, murió en 1988) a un grupo de mujeres, las beguinas, que crearon comunidades por todo Flandes en las que vivir sin las ataduras de la pertenencia a una orden eclesiástica. Eran católicas, aunque mantenían su libertad, y se dedicaron sobre todo a ayudar a los más necesitados, darles clases… Que un lugar tan especial como este siga en pie es casi un milagro. El hecho de que tuviera un hospital dentro hizo que resistiera a las dos guerras mundiales y que lo comprara la KU Leuven en 1962 y lo restaurara como estaba en el siglo XVII hizo el resto.