Flandes en bici: pedaleando entre abadías, castillos y preciosos campos de cultivo
Los paisajes de Flandes, con sus campos de cultivo, sus ríos, sus reservas naturales, sus abadías y castillos, nos tentaron a la hora de elegir una ruta para hacer en bicicleta. Los descubrimos partiendo de una de las ciudades más bellas de Bélgica, Lovaina, cuya universidad, la más antigua del país, cumple 600 años este 2025. Vaya por ella este pedaleo.
Etapa 1: Horstroute-Casa natal de Eddy Merckx
Hemos recorrido 25 kilómetros en bici desde el centro de Lovaina hasta la casa donde nació Eddy Merckx en la calle Tieltsestraat, en Meensel-Kiezegem. Una placa lo indica en la pared con una imagen de su rostro y la leyenda: Lugar de nacimiento de Eddy Merckx, 17 de junio de 1945. Un mensaje lacónico y una placa minúscula en comparación con la enorme trayectoria del mejor ciclista de todos los tiempos (Pogačar mediante), el de las 525 victorias. Para llegar a este punto en bici hemos comprobado en nuestras carnes la dureza de los tramos de pavé, del viento en contra, de los falsos llanos… Y también nos hemos dado cuenta de que no somos ni Evenepoel ni Van Aert. Recuperamos el aliento y saboreamos la emoción de este momento frente a su casa natal en el café ‘t Klein Verlet, repleto de ciclistas y ante cuya puerta se encuentra la estatua de bronce de Merckx diseñada hace 10 años por Luc De Blick. En ella se ve a la leyenda ciclista pedaleando, subido en su bici del récord de la hora de 1972 mientras varias personas lo animan. Le decimos adiós a Eddy, que nos mira con gesto socarrón desde el mural en su honor firmado por el colectivo artístico Treepack junto al café.
Realmente nuestra ruta elegida para pedalear ese día por Flandes, por esta provincia del Brabante Flamenco, fue la Horstroute, pero quisimos desviarnos para hacerle nuestro pequeño homenaje a Merckx cuando acaba de cumplir 80 años (el belga cuenta con su propia ruta, que desde junio ha duplicado su distancia: 150 km con más de 1.000 altimetrías). La ruta del Horst es una de las tantas que Flandes tiene preparada para el ciclista. El itinerario conduce, como su nombre indica, al castillo de Horst (del siglo XIII, rodeado de un bello estanque y un foso) en el este de Lovaina. Estamos en el llamado Hageland, una región de frondosos bosques de hayas y robles, viñedos, frutales, campos de trigo, maíz y cebada, cuervos planeando a lo Van Gogh y rincones de serenidad, como la antigua abadía benedictina de Vlierbeek, cuya historia se remonta al siglo XII. Es una de las muchas abadías con las que nos encontraremos en este viaje, formadas por recintos en los que se dispone una iglesia, huertos y jardines, un cementerio, posadas… Lugares en los que hacer un alto en el camino y relajarse a ritmo de carillón, el instrumento omnipresente en toda Bélgica que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que, al parecer, tuvo sus orígenes en Flandes.
Lo ideal es llevar una bicicleta (mejor de gravel) con alforjas para poder guardar la comida y hacer un pícnic en cualquier lugar de la ruta, perfectamente señalizada con unos letreros con números, pero también se puede hacer parada y fonda en las cervecerías-ciclistas (por ejemplo en De Coureur, en el barrio de Kessel-Lo) y cafés-ciclistas del camino (el Noir Coffeebar, dentro de la ciudad y lleno de ciclistas sonrientes a los que no les falta ni el maillot ni el culotte ni las zapatillas con calas; de hecho, ¡vimos a algunos miembros actuales de la plantilla del Intermarché-Wanty y del Lidl-Trek!).
Etapa 2: Biblioteca de la Universidad-Colegios Mayores
Cambiamos los caminos por las calles adoquinadas de esta bella Lovaina, la capital del citado Brabante Flamenco, en la que la bici también es la reina. La aparcamos en la puerta de la biblioteca de la universidad, que visitamos este año en que celebra su 600 aniversario, con exposiciones, conciertos y lecturas deseándole un feliz cumpleaños. La subida a su torre está dividida en cinco tramos, todo un detalle para tomar aire entre los 289 escalones de esa infinita escalera de caracol que asciende 80 metros. En cada planta se detallan en paneles, con fotografías y vídeos todas las vicisitudes que corrió esta institución, sobre todo durante las dos guerras mundiales, en que fue bombardeada. Cuando llegamos a su vertiginoso balcón, el reloj marcaba las 10:59 de la mañana y estábamos junto a la Campana de la Libertad, una mole de siete toneladas que forma parte de uno de los carillones más grandes de Europa (con 63 campanas en total) y cuyo sonido está considerado un símbolo de la paz. Por supuesto, al dar las 11:00, el susto fue considerable. Pero las vistas compensaron el atronador sonido. Desde lo alto de esta institución vemos esta ciudad llena de universitarios con otra perspectiva. Muchos de ellos, a los que pillamos de exámenes, están unas plantas más abajo, en la segunda de este edificio, hincando codos en la sala de lectura.
Esta es uno de los tesoros del recinto, toda forrada de madera de roble, como la diseñó el arquitecto belga Henry Lacoste después de que la incendiaran en 1940. Jacques Moeschal remató las dos escaleras de la sala central con un león y un águila, también de madera, que tienen bajo control con sus garras a una serpiente, símbolo de maldad. Otro símbolo lo forman los pocos libros que se rescataron de las bombas y que hoy descansan en una vitrina: tres de ellos están quemados, embalados en cajas de cristal, sujetos con cintas y con el sello de la universidad, pero también hay uno que se mantiene intacto, que se salvó de la barbarie. La cultura sobrevive. No lo hicieron los 300.000 libros y manuscritos que se destruyeron en 1914 cuando la biblioteca estaba en el University Hall, a unos 10 minutos de aquí, ni los 900.000 que se destruyeron en 1940 ya sí en este edificio, inaugurado en 1928 y lleno de recuerdos de las donaciones que, sobre todo estadounidenses (pero también contribuyeron alemanes, japoneses...), hicieron para reconstruir los edificios. Unos 40 años después, las tensiones entre neerlandófonos y francófonos hicieron que la universidad se dividiera en dos: esta en la que nos encontramos, la KU Leuven, y una nueva fundada en Louvain-la-Neuve. Por consiguiente, gran parte de la colección de libros también se repartió entre ambas instituciones.
Uno no puede despedirse de la biblioteca sin echar un vistazo a la fachada de este edificio de estilo neorrenacentista flamenco y entretenerse un rato en encontrar la gran cantidad de simbología que esconde: desde los animales heráldicos de las tropas aliadas (el gallo francés, el águila estadounidense…) a la Virgen con casco militar y atravesando con su espada el águila prusiana.
Nos trasladamos ahora a otro edificio universitario, el citado Hall (Salón universitario), donde se encuentra el despacho de la rectora (que acaba de ser elegida, siendo la primer mujer en ocupar el cargo) y donde se matriculan los alumnos. En sus orígenes fue una lonja de paños, allá por los comienzos del siglo XIV, e incluso llegó a compartir esta actividad comercial con clases universitarias. En su primera planta nos imaginamos el lugar donde estuvo ubicada la primera biblioteca y visitamos sus coloridos salones, su sala del jubileo y su sala de promoción.
No estaría completa una visita a esta universidad —hermanada con la de Alcalá de Henares— sin echarle un vistazo a sus decenas de colegios mayores, la mayoría distribuidos en la misma calle que el Hall, Naamsestraat. Nacidos al albor de la fundación de la universidad, a mediados del siglo XV, poco antes del comienzo del siglo XIX ya había hasta 45, cada uno con su propia historia. Muchos siguen actuando como residencias estudiantiles, pero también albergan museos (como el Koningscollege, fundado por Felipe II, y hoy con un museo de zoología en su interior), facultades… Otros mantienen casi íntegro su aspecto original, como los colegios Van Dale y Hollands College, ambos del siglo XVI. En este último visitamos su capilla, donde se dan conciertos, y su biblioteca del siglo XVIII. Al abrigo de los muros de estos colegios se dio forma a teorías como la del Big Bang de Georges Lemaître, se gestó el jansenismo, se concentró lo más granado del humanismo europeo (Erasmo de Róterdam, Tomás Moro, Justus Lipsius…). Y, por cierto, muchos sirven como atajos para moverse por la ciudad (no perderse el acceso al Sint-Donatuspark a través del Atrechtcollege).
Etapa 3: Gran Beaterio-Abadía del Parque
Pedaleamos unos metros más hasta tal vez la mejor joya de Lovaina (con permiso de su universidad y su ayuntamiento): el Gran Beaterio. Este espacio entre murallas y con calles adoquinadas está hoy ubicado dentro de la ciudad, pero cuando se fundó (alrededor de 1232) estaba justo fuera de la primera muralla, junto al cauce del Dyle, el río que cruza Lovaina. Leemos los años marcados en las fachadas de varias viviendas, algunas con bellos entramados de madera: 1561, 1664, 1677… Todas datan de entre los siglos XVI y XVIII, al igual que su convento, y de un poco antes, del siglo XIV, es la iglesia de San Juan Bautista. Son las 11:30 de la mañana de un domingo cualquiera y los vecinos que las habitan (hoy estudiantes y profesores de la universidad) vuelven a sus casas tras un paseo matinal, sacan la basura, salen a correr… Hoy son ellos los que dotan de vida a este beaterio que es Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y que albergó desde el siglo XIII hasta bien entrado el XX (la última beguina, la hermana Julia, murió en 1988) a un grupo de mujeres, las beguinas, que crearon comunidades por todo Flandes en las que vivir sin las ataduras de la pertenencia a una orden eclesiástica. Eran católicas, aunque mantenían su libertad, y se dedicaron sobre todo a ayudar a los más necesitados, darles clases… Que un lugar tan especial como este siga en pie es casi un milagro. El hecho de que tuviera un hospital dentro hizo que resistiera a las dos guerras mundiales y que lo comprara la KU Leuven en 1962 y lo restaurara como estaba en el siglo XVII hizo el resto.
Además de un paseo por la historia, pasear por las tres hectáreas del Gran Beaterio es también dar un paseo por la naturaleza... y por el arte. Este es uno de los lugares en los que se despliega una nueva ruta, And So, Change Comes in Waves, para celebrar el 600 aniversario de la universidad, pero con la particularidad de que las 16 obras de arte se quedarán permanentemente en Lovaina. La que admiramos en el beaterio la ha realizado Clara Spilliaert y se titula Listen Well. La artista llama la atención con cuatro bajorrelieves de bronce que cubren los pozos del beaterio sobre los síntomas de enfermedades cardiovasculares en mujeres, la principal causa de muerte de estas en Bélgica.
Además del Gran Beaterio, recomendamos visitar también a su hermano pequeño (a unos seis minutos en bici de este). Fundado unos 40 años después, en el Pequeño Beaterio el ladrillo está pintado de blanco, lo que le imprime aún más serenidad. Consta de una sola calle y dos callejones sin salida donde vivían las mujeres que servían en la contigua abadía de Santa Gertrudis.
Seguimos pedaleando hasta buscar el carril bici de circunvalación de la ciudad, que nos llevará hasta nuestro siguiente destino, la Abadía del Parque, uno de los recintos abaciales mejor conservados de Bélgica y de toda Europa Occidental. Aunque el resto de abadías de la ciudad y alrededores (Vliebeerk, Santa Gertrudis y Keizersberg) tienen mucho encanto, esta nos cautivó. Quizá fue por la dulce melodía de su carillón de la paz, símbolo de la reconciliación con Alemania, o por el croar de las ranas y el graznido de los patos que pueblan sus lagos.
En sus 42 hectáreas se incluye toda una reserva natural para recorrer en bici, con lagos y estanques, pero también una tienda que vende productos orgánicos de la granja de la abadía, una brasserie (en el antiguo molino), un cementerio… Entramos en el monasterio, que alberga también el Museo PARCUM, con el interés de ver dos de sus joyas más preciadas: los techos de estuco de la biblioteca y el refectorio, obra de Jan-Christiaan Hansche en un ejercicio de tridimensionalidad espectacular, y el claustro con sus 20 vidrieras monumentales creadas por Jan de Caumont. Ambos datan del siglo XVII, cuando el interior de esta abadía de origen románico adquirió su toque barroco.
Regresamos al centro de la ciudad al anochecer, quizá uno de los momentos más mágicos para admirar en la Grote Markt su ayuntamiento, cuando está iluminado y su aspecto de coqueto relicario luce aún más espectacular.
Etapa 4: Fábrica de Stella Artois-Oude Markt
Hay quien dice que Lovaina huele a cerveza, sobre todo en los alrededores de la Stella Artois, la fábrica cervecera de referencia, en el norte de la ciudad. Y algo de razón tienen. El malteado de la cebada endulza el ambiente, aunque no a todo el mundo le fascina este olor ni siempre es el mismo olor dulce. Pero es una referencia. Uno sabe que ya está pedaleando cerca de Lovaina porque empieza a oler a cebada malteada. Visitar la fábrica (nosotras nos unimos a un tour en inglés de dos horas por 17,50 euros que, por supuesto, incluye degustación) es un viaje por el proceso que conlleva elaborar una cerveza poniendo como ejemplo la Stella, la variedad que crearon para la Navidad de 1926 y que tuvo tanto éxito que ha llegado hasta nuestros días y se añadió al nombre a la empresa, que forma parte del mayor fabricante mundial de cerveza, el grupo AB InBev.
Junto a la nueva fábrica, cruzando la carretera de circunvalación R23, se encuentran también los antiguos edificios de la cervecera, en la renacida zona del canal Leuven-Dijle: Vaartkom. La antigua sede de la cervecería Stella Artois es uno de los edificios más representativos del patrimonio industrial de la ciudad, junto al edificio De Hoorn (donde se elaboró la primera Stella Artois en 1926), al OPEK (antiguo edificio de aduanas, hoy centro artístico)… Todos ellos, rehabilitados o en proceso de rehabilitación, se unen a complejos residenciales modernos, a bares de moda, a jardines… Y por supuesto, todos se comunican fácilmente en bicicleta.
Con el espíritu cervecero en mente, pedaleamos hasta el bar más largo de Europa, el Oude Markt, ubicado en el centro de la ciudad. Desde el ayuntamiento y atravesando la Grote Mark, se llega a esta plaza rectangular de 174 metros de largo por 35 de ancho en la que se distribuyen hasta 34 locales seguidos repletos de terrazas con gente entregándose a la cerveza local. En medio de la plaza nos presentan a la “dama más fotografiada de Lovaina”, la estatua de una kotmadam, algo así como la antigua casera de los pisos de estudiantes y que fue realizada por el recientemente fallecido Fred Bellefroid. Con un aire más sexy que las kotmadammen originales, lleva acompañando a los 60.000 estudiantes de la ciudad desde 1985 y de alguna manera sentimos que también nos invita a aparcar la bici a un lado, sentarnos junto a ella en su banco y recibir su cobijo.
