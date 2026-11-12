Cómo viajar con Roberto Brasero para ver auroras boreales: bosques nevados, lagos congelados y luces del norte en un viaje con el presentador

Roberto Brasero ha elegido Nellim, en Finlandia, como escenario de una propuesta de viaje dedicada a las auroras boreales. El presentador del tiempo traslada así su interés por el cielo a un pueblo junto al lago Inari. La elección pone el foco en una Laponia de bosques, agua helada y noches largas, capaz de despertar las ganas de viajar a Finlandia durante los meses de invierno.

Una aurora ilumina la llanura nevada. / Hiroyuki Yamazaki

Nellim, un pueblo junto al gran lago del norte

Nellim está en el extremo oriental del lago Inari, cerca de la frontera rusa. Su escala invita a mirar despacio: las casas, los árboles y las orillas ocupan el primer plano; por encima queda el cielo. Aquí el paisaje del viaje empieza a pocos pasos del alojamiento, aunque cualquier salida por el entorno debe adaptarse al tiempo y a las condiciones de la nieve.

Para quienes ya se han interesado por las auroras boreales de Noruega , este rincón permite descubrir otra versión del norte. El lago y los bosques sustituyen a los fiordos como escenario. Dedicar varias noches al mismo lugar permite conocerlo con distintas luces, además de disponer de más oportunidades para encontrar un cielo despejado.

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Qué tiene que ocurrir para que aparezca una aurora

Las luces nacen muy por encima de las copas de los árboles. Partículas procedentes del Sol, guiadas por el campo magnético terrestre, interactúan con los gases de la alta atmósfera. La actividad solar, la oscuridad y la ausencia de nubes tienen que coincidir para que podamos observar el resultado desde tierra. Una previsión favorable orienta la salida, pero nunca garantiza el encuentro.

¿Y si esa noche el cielo permanece negro? La espera forma parte de la experiencia. Conviene evitar las luces cercanas y reservar tiempo, sin encadenar desplazamientos precipitados. La oscuridad permite descubrir fenómenos que pasan inadvertidos de día, una curiosidad que también lleva a los viajeros hasta las cuevas luminosas de Waitomo , aunque allí la luz tenga un origen biológico completamente distinto.

Una aurora verde ilumina el bosque nevado. / istock

De diciembre a febrero, un invierno para mirar hacia arriba

Los próximos meses ofrecen noches largas para plantear una escapada a Nellim. Diciembre y enero aportan el ambiente invernal; febrero permite prolongar las actividades diurnas conforme regresa la luz. El invierno facilita la oscuridad, pero las nubes siguen decidiendo cuánto cielo veremos. Tampoco hace falta atribuir al frío una capacidad para producir auroras: es importante para la ropa, no su causa.

La diferencia con un acontecimiento de fecha fija, como el eclipse solar de Egipto , está en esa flexibilidad. Aquí conviene repartir las expectativas entre varias noches y buenos planes durante el día.

Cortinas de luz sobre un bosque cubierto de nieve. / istock

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Una iglesia de madera y la historia sami de Nellim

La iglesia ortodoxa de Nellim ofrece una parada concreta para conocer el pueblo. Dedicada a la Santísima Trinidad y san Trifón de Pechenga, está vinculada a la presencia de la comunidad sami skolt. La historia local también se descubre entrando en sus espacios de culto, con respeto a los oficios y a quienes los utilizan cotidianamente.

El viaje puede ampliarse hasta Inari y el museo Siida. Sus exposiciones relacionan cultura sami y naturaleza septentrional: las estaciones, los materiales, los oficios y las formas de habitar este territorio. Escuchar cómo una comunidad cuenta su propia historia cambia la manera de mirar el paisaje. Esa atención al patrimonio vivo también acompaña recorridos por las tierras y tradiciones de Escocia

Vestimenta tradicional en un bosque nevado. / Michele Vacchiano

Bosques nevados para disfrutar mientras llega la noche

Una salida con raquetas permite atender a lo cercano: la nieve acumulada, los troncos y las variaciones del terreno. Las actividades se eligen según las condiciones y la experiencia de cada viajero. Dejar espacio para caminar, descansar y entrar en calor hace más llevaderas las esperas nocturnas, especialmente cuando se viaja con niños o se conoce por primera vez el invierno ártico.

El lago merece la misma prudencia. Su superficie puede parecer uniforme y, aun así, presentar condiciones diferentes. Los recorridos sobre hielo deben quedar en manos de profesionales que conozcan su estado. La orilla ofrece ya una perspectiva abierta; no hace falta aventurarse por cuenta propia para disfrutar del paisaje que ha puesto Nellim en el punto de mira.

Un trineo de perros recorre un sendero nevado. / istock

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Finlandia, surgen preguntas sobre las fechas, el frío o cuántas noches dedicar a las auroras. Contar con expertos que conocen el destino permite ajustar el viaje a tus expectativas y presupuesto. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a viajar como eres, con actividades y acompañamiento adaptados a ti.

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Un paseo por el bosque bajo la luz del invierno. / istock

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