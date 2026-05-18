El verdadero fin del mundo está en esta isla remota de Sudamérica: montañas afiladas, bosques subantárticos y el trekking más austral del planeta

El avión desciende sobre un territorio de agua, montañas y nubes bajas. Abajo aparece Puerto Williams, pequeño, aislado, casi suspendido frente al canal Beagle. Aquí no hay sensación de estar llegando a una ciudad, sino a un borde: el último tramo habitado antes de que el mapa empiece a mirar hacia Cabo de Hornos y la Antártida.

El Cabo de Hornos, ubicado en el alto acantilado de la isla de Hornos, conecta los océanos Atlántico y Pacífico / Istock / EARL_ELIASON

Isla Navarino no necesita exagerar su lejanía. Se nota en el viento, en los muelles, en los barcos que esperan el tiempo adecuado y en las montañas que cierran el horizonte. Puerto Williams está reconocido como la ciudad más austral del mundo, y desde allí parten algunas de las experiencias más singulares del extremo sur chileno.

Puerto Williams: la ciudad más austral del mundo frente al canal Beagle

Puerto Williams se recorre despacio, con esa mezcla de pueblo remoto, base naval y puerto patagónico. Las calles son tranquilas, el clima cambia varias veces al día y el canal Beagle aparece como una presencia constante, gris, frío y abierto hacia el sur.

Puerto Williams, situada en la Isla Navarino en la Patagonia chilena, es considerada la ciudad más austral del mundo. Ubicada a orillas del Canal Beagle, es la capital de la Provincia de la Antártica Chilena / Istock / Global_Pics

La primera experiencia aquí es caminar sin buscar demasiado: acercarse al muelle, ver las embarcaciones, entrar en algún restaurante sencillo para probar centolla o merluza austral y mirar hacia las montañas de Tierra del Fuego al otro lado del canal. En un viaje a Chile tan austral, esos gestos cotidianos ya forman parte del destino.

Dientes de Navarino: el trekking más austral del planeta

Los Dientes de Navarino son una caminata salvaje. El sendero empieza cerca de Puerto Williams y se interna en un paisaje de bosques subantárticos, lagunas oscuras, turberas, pasos de montaña y cumbres afiladas que dan nombre a la ruta. Esta travesía de 4 a 5 días es uno de los grandes recorridos del extremo sur, con inicio a apenas unos kilómetros del pueblo y registro obligatorio en Carabineros antes y después del trekking.

Los Dientes de Navarino son una cadena montañosa en la Isla Navarino (Chile) famosa por ser el trekking más austral del mundo. Se llaman así por sus cumbres de roca afilada que parecen una dentadura o colmillos amenazantes / Istock

Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan plantearlo con criterio, no como una excursión improvisada. El clima puede cambiar rápido, el terreno exige experiencia y la recompensa llega precisamente por eso: avanzar varios días con vistas al canal Beagle, dormir junto a lagunas solitarias y sentir que la Patagonia aquí todavía conserva una dureza difícil de encontrar en rutas más transitadas.

Qué ver en Islas Navarino: bosques subantárticos, turberas y lagunas al borde del mapa

Isla Navarino también se puede disfrutar sin completar el circuito de los Dientes. Desde Puerto Williams salen caminatas más sencillas que permiten entrar en el paisaje subantártico sin necesidad de varios días de trekking: senderos entre lengas y ñirres, paseos hacia lagunas, miradores naturales sobre el canal Beagle y tramos donde las turberas muestran ese suelo esponjoso y húmedo tan propio del extremo sur.

la costa sur de Chile alberga uno de los sistemas de fiordos y canales más extensos y complejos del mundo, extendiéndose aproximadamente desde el estuario de Reloncaví (42° S) hasta el Cabo de Hornos (55° S) / Istock / Martina Pellecchia

Ahí está una de las grandes sorpresas de la isla: incluso en recorridos cortos, Navarino transmite una sensación de lejanía muy difícil de encontrar. Basta caminar una mañana, escuchar el viento entre los árboles bajos, ver las montañas reflejadas en una laguna o encontrarse con aves australes en el camino para sentir esa Patagonia más silenciosa y menos transitada que hace tan especial este rincón de Chile.

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Cultura yagán: la memoria más austral de América

Isla Navarino también guarda la historia del pueblo yagán, una de las culturas originarias más australes del planeta. Su relación con el mar, las canoas y los canales del extremo sur sigue siendo una parte esencial de la identidad local, especialmente en torno a Puerto Williams.

El comercio entre europeos y el pueblo Yagán (yahgan) en Tierra del Fuego durante el siglo XIX se caracterizó por intercambios de bienes funcionales —ropas, herramientas metálicas y alimentos a cambio de pieles— a menudo mediado por misiones y exploradores. Este contacto, frecuentemente asimétrico, sentó las bases para el contacto cultural y las transformaciones sociales de los indígenas. / Istock / powerofforever

En Puerto Williams, el Museo Antropológico Martín Gusinde permite acercarse a esa cultura con calma. Sus piezas, relatos y fotografías ayudan a imaginar cómo se vivía en torno al agua, cómo se navegaban estos canales y cómo el pueblo yagán se adaptó a uno de los entornos más duros del continente. Es una visita breve, pero muy valiosa antes de salir a caminar o navegar por la isla: después, cada muelle, cada bahía y cada horizonte se mira con otra atención.

Cabo de Hornos y el viaje hacia el extremo final

Desde Navarino, el sur todavía continúa. Cabo de Hornos aparece como una frontera casi mítica, un lugar marcado por temporales, navegación difícil y la sensación de estar frente al final del continente americano. No siempre se puede llegar: el clima manda y las salidas dependen de ventanas favorables. La experiencia no consiste solo en llegar o no llegar al cabo. En esta zona, navegar por canales australes, ver montañas cubiertas de nubes bajas o avanzar entre aguas frías y silenciosas ya forma parte de ese imaginario del fin del mundo.

El Cabo de Hornos, situado en el extremo sur de Chile, es un hito geográfico y marítimo famoso por ser el punto más austral de América del Sur y uno de los pasos más peligrosos del mundo. / Istock / zoroasto

Precisamente por eso, organizar bien esta parte del viaje importa. Algunas rutas combinan navegación, glaciares y canales australes, y convierten Puerto Williams en una base excepcional para mirar más allá de la isla. En un destino así, la planificación permite que la aventura ocurra con sentido.

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Pensar en un viaje a Chile abre muchas posibilidades: la Patagonia, el desierto de Atacama, los glaciares, los lagos del sur, la isla de Pascua o un territorio tan remoto como Isla Navarino. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite construir un recorrido coherente, adaptado al ritmo, los intereses y el tipo de experiencia que busca cada viajero.

iStock 1225346915El Lago Pehoé, ubicado en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia chilena, es famoso por sus aguas color turquesa intenso y vistas impresionantes de los Cuernos del Paine y el Paine Grande. / Istock / Dieter Meyrl

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en decidir si Isla Navarino encaja como extensión austral dentro del itinerario, si el viaje debe centrarse en la Patagonia o si conviene combinar varias regiones del país sin que el recorrido pierda sentido. Porque en Chile las distancias importan, y diseñar bien el viaje marca la diferencia para vivir una experiencia bien planteada y adaptada a lo que buscas.

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