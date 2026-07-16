El ferrocarril eléctrico más antiguo del mundo recorre un paseo marítimo victoriano, un muelle de 150 años y una joya de la arquitectura indomusulmana desde 1883

Uno de los mayores avances en la historia del transporte fue la invención del ferrocarril, cuya aparición supuso toda una revolución en la sociedad moderna, pues facilitaba el desplazamiento tanto de mercancías como de pasajeros. Atrás quedaban los trayectos de larga distancia en carro tirado por caballos, reduciendo de manera muy significativa los tiempos que se tardaba en ir de un lugar a otro, a la vez que aumentaba el número de pasajeros que podían ir en un mismo viaje.

Brighton posee el ferrocarril eléctrico en funcionamiento más antiguo del mundo / Istock / FGM

Aún mayor fue la incorporación de la electricidad a este transporte, con la aparición de tranvías eléctricos a finales del XIX en varias de las grandes ciudades mundiales, como Nueva York, Berlín o Londres. Es al sur de esta última, en la localidad inglesa de Brighton, donde se encuentra el ferrocarril eléctrico público más antiguo de Inglaterra, así como el más antiguo que sigue todavía en funcionamiento del mundo. Hablamos del Volk’s Electric Railway, cuyo trazado de 1,64 kilómetros recorre la línea de la costa.

Adriana Fernández

Pasajeros al tren

La ciudad de Brighton, situada a dos horas en coche al sur de Londres y apodada The Queen of Watering Places (traducido como “La Reina de los Abrevaderos”), se erigió como importante centro turístico a lo largo del siglo XVIII, convirtiéndose en punto de referencia para los viajeros unas décadas más tarde con la llegada del ferrocarril. Desde entonces la ciudad no ha dejado de crecer, siendo un importante centro financiero en el país y sede de dos universidades. Es, además, el lugar donde, el 3 de agosto de 1883, fue inaugurado el primer ferrocarril eléctrico público.

El vagón del Volk's Electric Railway / Istock / TWPhotography

Considerado el ferrocarril eléctrico en funcionamiento más antiguo del mundo – a su construcción le precedieron otros tres, aunque ninguno sigue operativo –, el Volk’s Electric Railway recorre un tramo de la playa de Brighton, el cual se extiende entre el puerto y el muelle de Palace Pier. Operado como atracción turística histórica en el paseo marítimo de la ciudad, desde su inauguración el ferrocarril ha transportado a más de 40 millones de pasajeros.

La idea de la creación de esta línea ferroviaria fue idea de Magnus Volk, ingeniero eléctrico de la Brighton Corporation y en honor a quién fue bautizado el ferrocarril. Cuando uno mira el historial profesional de Volk, que tuviera la visión de construir un ferrocarril eléctrico no resulta tan extraño, pues éste fue un hombre que dedicó toda su carrera al avance de las aplicaciones de la electricidad, centrándose en el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica e incluso coches eléctricos.

Pasajeros a bordo del Volk's Electric Railway / Istock / coldsnowstorm

Calendario y precios

En su 143 aniversario, el Volk’s Electric Railway ha vuelto a abrir el servicio para que tanto visitantes como locales puedan disfrutar de un agradable paseo frente al mar. Abierto todos los días de la semana hasta el 30 de setiembre, el precio general para el billete es de £5,40 para un trayecto de ida y £7 para uno de ida y vuelta, sin importar la parada de salida (Aquarium o Black Rock). Existe también la posibilidad de hacer la mitad del recorrido desde la Halfway Station, con un precio de £3,40 para la ida y £5,40 para ida y vuelta.

Vista aérea del Brighton Palace Pier / Istock / Jack Parker

Descubriendo Brighton

Con una población de más de 150.000 habitantes, Brighton es una de las principales localidades del sur de Inglaterra. Junto al ferrocarril, la ciudad tiene muchísimas cosas por ofrecer a aquellos que la visitan, como la curiosa Upside Down House, construida junto a la playa y que ofrece una visita de lo más divertida para hacer en familia. Pero lo que más llama la atención de Brighton es esa atmósfera de aires victorianos que todavía conserva, y la cual hace que pasear por las calles de la ciudad se convierta en una experiencia única.

Construido durante la época victoriana el Brighton Palace Pier es una de las grandes joyas que encontramos en la ciudad. Junto a los varios restaurantes y pubs que alberga, en los que comer un buen fish & chips, el muelle tiene también todo tipo de atracciones de feria, de las que pueden disfrutar tanto pequeños como mayores.

El Royal Pavillion / Istock / GoranQ

Por otro lado, a cinco minutos caminando del embarcadero se erige el Royal Pavilion, una construcción prácticamente única en las islas británicas. De arquitectura indo-sarracena, su construcción comenzó en 1787, con el objetivo de servir como refugio costero para el entonces Príncipe de Gales y más tarde rey Jorge IV. Rodeado por un precioso jardín de la época de la Regencia, el palacio mezcla elementos de esa época con arquitectura india e interiores de inspiración china.