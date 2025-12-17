El farolero de Praga: la magia de la Navidad en el puente de Carlos

A lo largo del recorrido, una marea humana va siguiendo al protagonista en silencio, como en una procesión. Y, al acabar el encendido, el farolero demuestra que es toda una institución; de hecho, se detiene en la plaza Křižovnické (muy cerca de la estatua de Carlos IV) para saludar a todas y cada una de las personas que se acercan para hacerse una foto con él. Uno de los dos que hay llama la atención gracias a sus más de dos metros de estatura.