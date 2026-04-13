Explorando los manglares de Jonesville: un túnel secreto hacia el paraíso garífuna de Centroamérica
Esta isla del Caribe hondureño esconde un auténtico edén de aguas turquesas, una naturaleza silvestre y una cultura que palpita al ritmo del mar y de los tambores garífunas.
El agua apenas parece moverse en la laguna, convirtiéndose en un espejo que refleja el azul del cielo. A su alrededor, los verdes esmeralda de la vegetación abrazan este paraíso escondido. De pronto, el silencio se rompe con las risas de unos niños que se lanzan a las aguas cristalinas columpiándose en las resistentes raíces del mangle rojo.
Para llegar a este rinconcito caribeño hay que seguir un laberinto de manglares que se abre paso entre la vegetación, guiando hacia uno de los lugares más bellos y desconocidos del Caribe. Este entramado de canales es la puerta de entrada a un mundo casi secreto donde habita una de las comunidades más sorprendentes de la región. Nos encontramos en Roatán, la ínsula más grande del archipiélago de las Islas de la Bahía en Honduras, uno de los destinos caribeños más paradisiacos.
Aunque Roatán es conocida por las playas de arena blanca que circundan el litoral oeste, la isla guarda un sinfín de rincones dispuestos a sorprender a quienes se aventuran a explorarlos. Al sureste se despliega su cara más auténtica y desconocida. En ella, la tranquila localidad pesquera de Jonesville muestra un ritmo pausado donde la vida gira en torno al mar y las tradiciones. Ya solo el hecho de recorrer los manglares es una aventura en sí misma, un pasadizo natural, formado por raíces y ramas entrelazadas, que alberga una gran biodiversidad.
A bordo de una lancha, nos adentramos en la frondosidad. Atravesamos un pasaje vegetal donde el canto de las aves marca el trayecto. La luz, tamizada por el follaje, proyecta reflejos en la corriente. Acabamos de dejar atrás un arcoíris de casas de madera construidas sobre pilotes que emergen del agua. Nos guía uno de los habitantes de Jonesville, quien nos cuenta que estos canales han sido sus caminos naturales y, durante generaciones, las familias locales han vivido de la pesca. Aquí, las pequeñas embarcaciones funcionan como principal medio de transporte para conectar hogares, restaurantes y rincones escondidos.
Entre las raíces de los manglares se deslizan huidizos cangrejos. Bajo las aguas transparentes nadan numerosos peces de colores. Sobre nuestras cabezas vuelan garzas, pelícanos y otras aves tropicales.
Mientras la lancha avanza, el guía nos explica que Jonesville está influenciado por la cultura garífuna, un pueblo de origen afroindígena que llegó a estas costas procedente de la isla de San Vicente a finales del siglo XVIII tras ser expulsados por los británicos. Su legado sigue latiendo en otros puntos del Caribe, como Belice o Guatemala. No obstante, en Roatán, la comunidad garífuna más representativa se encuentran en Punta Gorda, al norte de Roatán.
Entre las tradiciones que aún se conservan destaca el guifity, una bebida elaborada a base de hierbas medicinales maceradas en alcohol y transformadas en licor. Históricamente se ha utilizado como remedio universal para curar casi cualquier tipo de dolencia.
Tras un rato de navegación, las ramas secas se abren hacia un lago de intensos turquesas donde practicar esnórquel, paddle surf o simplemente relajarse tomando un cóctel en su bar rústico ubicado en el corazón de la laguna. Los manglares actúan como barrera natural frente a fuertes tormentas, protegiendo tanto el ecosistema como a las comunidades que viven en la zona. Un escudo invisible para mantener intacto el entorno.
Retomando el camino de regreso, seguimos profundizando en esta rica cultura por medio de bailes tradicionales y una deliciosa gastronomía que degustamos en uno de los restaurantes de la costa sur, basada en coco, mariscos y pescado fresco especiado.
Otros lugares que visitar en Roatán
Sea Jonesville el motivo principal del viaje o una parada más dentro de una ruta amplia por Honduras, merece la pena dedicar tiempo a descubrir otros rincones de esta encantadora isla. Para seguir inmerso en la cultura garífuna, Punta Gorda ofrece una experiencia completa de danza y música, pero si además la visita coincide con una celebración, la visita resultará de lo más especial.
Explorar el interior de la isla será una oportunidad magnífica para rodearse de su naturaleza recorriendo sus senderos y miradores con vistas al mar y visitando pequeñas comunidades donde el turismo aún no ha transformado la vida. Una forma de descubrir una Roatán más auténtica y cercana.
En contraste, West Bay es uno de los lugares más populares de Roatán. Su playa de arenas blancas y su ambiente animado con coloridos bares y restaurantes, atrae a viajeros de todo el mundo. Además, este pueblecito está salpicado por centros de buceo desde los que embarcarse una inmersión para sumergirse en el arrecife mesoamericano, la segunda barrera de coral más extensa del planeta.
West Bay también puede ser un punto de partida ideal para conocer el resto de las Islas de la Bahía, como Cayos Cochinos, un conjunto de ínsulas vírgenes rodeadas de aguas cristalinas con una biodiversidad marina excepcional que ha servido como plató para el televisivo programa “Supervivientes”. En estos lugares más remotos, la sensación de desconexión es aún mayor, mostrando las verdaderas postales que conforman el imaginario caribeño.
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