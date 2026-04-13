Explorando los manglares de Jonesville: un túnel secreto hacia el paraíso garífuna de Centroamérica

A bordo de una lancha, nos adentramos en la frondosidad. Atravesamos un pasaje vegetal donde el canto de las aves marca el trayecto. La luz, tamizada por el follaje, proyecta reflejos en la corriente. Acabamos de dejar atrás un arcoíris de casas de madera construidas sobre pilotes que emergen del agua. Nos guía uno de los habitantes de Jonesville, quien nos cuenta que estos canales han sido sus caminos naturales y, durante generaciones, las familias locales han vivido de la pesca. Aquí, las pequeñas embarcaciones funcionan como principal medio de transporte para conectar hogares, restaurantes y rincones escondidos.