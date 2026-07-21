Laura Méndez, experta en viajes, lo confirma: “He visitado 86 países y estos son los lugares a los que nunca iría en verano”

Recorriendo el mundo desde que tenía 7 años, cuando viajó a Nueva York con sus abuelos, Laura Méndez se pasa la vida viajando de un lado del planeta a otro, descubriendo rincones nuevos y compartiendo con todos sus seguidores en redes los secretos y truquillos para vivir experiencias mágicas en cada uno de sus viajes. Según palabras de la misma Méndez, viaja sin filtro y cuenta las cosas como las vive, aunque no siempre guste.

El primer viaje de Laura Méndez fue a Nueva York / Istock / AndreyKrav

Dentro de los consejos y trucos que comparte, Méndez acostumbra a recomendar los mejores destinos para cada época del año, y qué otros evitar a toda costa. Recientemente, en su cuenta de TikTok, Méndez compartió un vídeo en el que recomendaba qué cuarto países evitar durante la temporada de verano, ofreciendo a su vez una alternativa para seguir disfrutando de las vacaciones.

Adriana Fernández

Los prohibidos del verano

Si hay alguien en quién podemos confiar para que nos recomiende qué lugares visitar, esa es Laura Méndez. Con más de 80 países visitados a lo largo de su vida, Laura tiene claro cuales son los mejores destinos del mundo, y cual es la mejor época del año para visitarlos. Es por esto que, ahora que comienza el verano y mucha gente se va de viaje, hace unas semanas publicó un vídeo en el que compartía los cuatro países que evitar a toda costa en verano.

Albania

El primero de la lista, Albania se puso de moda hace unos años tras el fin de la pandemia. Incluso durante el confinamiento más severo, Albania se erigió como uno de los pocos destinos internacionales que abrían sus puertas a los turistas. Así, uno podía disfrutar de sus playas vírgenes, paisajes pintorescos y una rica historia cultural; en definitiva, un paraíso para aquellos en una búsqueda constante de nuevas experiencias.

Albania ya no es ese secreto bien guardado de los Balcanes / Istock / master2

Lamentablemente, este secreto ha terminado llegando a los oídos de todo el mundo, atrayendo más y más visitantes cada año. En su vídeo, Méndez declaraba que, además de muy masificado, Albania ha dejado de ser el destino económico que fue en sus inicios, habiendo subido sus precios de una manera muy exponencial.

Bali

La joya indudable de Indonesia, la isla de Bali es un auténtico paraíso en la tierra; de hecho, el sobrenombre de “la Isla de los Dioses” le viene como anillo al dedo. Con un ambiente místico a la par que relajado, Bali es una mezcla única de cultura, paisajes y exotismo, combinado todo ello con la maravillosa hospitalidad de los locales. Sus extensas playas de arena fina, bañadas por las aguas turquesa del Índico, se dan de la mano con los incontables templos hindúes donde conectar con nuestra espiritualidad.

La isla de Bali es la más conocida de Indonesia / Istock / Circle Creative Studio

El problema de Bali es que, al ser ese lugar que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en islas paradisíacas, es un destino muy saturado de turistas, especialmente en verano. Aceptamos que adonde sea que vayamos en verano vamos a encontrarnos con otros turistas, pero si podemos evitar encontrarnos con auténticas hordas de viajeros, Bali es uno de esos lugares que debemos evitar.

Turquía

A caballo entre los continentes europeo y asiático, Turquía es uno de los países más bonitos del mundo. Bañado por las aguas del Mediterráneo, el Egeo, el Mar Negro y el Mar de Mármara, el país es conocido por su eclecticismo y riqueza, tanto cultural y gastronómica como paisajística y arquitectónica. Repleto de auténticas maravillas, influenciadas por todas las civilizaciones que han habitado el territorio a lo largo de la historia, Turquía es uno de los viajes que todos deberíamos hacer en algún momento de la vida.

Los paisajes de Turquía son dignos de postal / Istock / Ultima_Gaina

La desventaja que tiene el país es que, cuando llega el verano, las temperaturas suben muchísimo y el calor llega a ser agobiante, convirtiendo el viaje en todo un calvario. Es por eso que, si queremos ir a Turquía, lo más recomendable es hacerlo en la temporada de invierno. Aparte de las altas temperaturas, Méndez añadía que, en los últimos años los precios han subido mucho, llegando a multiplicarse por 5 e incluso 10.

Italia

País insignia del Mediterráneo, Italia es uno de esos países que tenemos que visitar sí o sí antes de morir. Con historia hasta debajo de las piedras, paisajes que quitan la respiración, y una de las mejores gastronomías de todo el mundo, nuestro vecino recibe con los brazos abiertos a todo aquél que se acerca a sus fronteras.

Italia es uno de los países más bonitos del Mediterráneo / Istock / fokkebok

Al tratarse de un país mediterráneo, tiene uno de los mismos problemas que tiene España, y ese es el calor. Por sí solo podría parecer que es algo que, de mejor o peor manera, podríamos llegar a soportar. La cosa es que la gran mayoría de lugares turísticos tienen colas larguísimas, las que nos obligan a estarnos bajo el sol durante horas. Además, muchos de estos lugares tienen también precios desorbitados de entrada, por lo que, si vamos con un presupuesto limitado, puede ser que no podamos visitar todo aquello que queríamos.