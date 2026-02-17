El Parque Nacional que es Maravilla del Mundo, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera: es parada de la próxima Expedición VIAJAR

La Expedición VIAJAR partirá del pueblecito de pescadores de Labuan Bajo, en el extremo occidental de la isla de Flores, rumbo al Parque Nacional de Komodo en un barco tradicional indonesio de madera. Tras una parada en el pueblo de Rinca, donde vive la etnia de los bajo, llegaremos a Komodo, donde disfrutaremos de una jornada de trekking y avistamiento de los famosos dragones. Visitaremos a los dragones en su medio natural y en plena libertad acompañados por los guías del Parque Nacional, pero la isla es también el hogar de aves poco comunes como megápodos o cacatúas azufradas.