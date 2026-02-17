El Parque Nacional que es Maravilla del Mundo, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera: es parada de la próxima Expedición VIAJAR
La próxima Expedición VIAJAR a Indonesia incluye una visita muy especial al Parque Nacional de Komodo y todo lo que este tiene que ofrecer.
Fue en 1991 cuando la Unesco decidió incorporar a su lista de Patrimonio de la Humanidad a uno de los parques naturales más impresionantes del mundo: el Parque Nacional de Komodo. Distribuido en varias islas de la Sonda, en el Sudeste Asiático, su especie estrella es el dragón de Komodo, ese gigantesco lagarto endémico de esta zona y que se puede encontrar a miles en el parque.
|Información expedición a Indonesia
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Por supuesto, avistarlo es uno de los objetivos de la próxima Expedición VIAJAR a Indonesia, que partirá en septiembre de 2026 a este país del Sudeste Asiático con la compañía de la bióloga y etóloga Montserrat Colell, la guía perfecta para comprender este universo.
Formar parte de la lista de patrimonio mundial no es el único mérito del Parque Nacional de Komodo. A sus títulos como reserva de la biosfera, una de las siete maravillas naturales del mundo y santuario de protección de mantarrayas y tiburones, el conjunto de islas que lo albergan forman parte del llamado Triángulo de Coral, un área marítima en el Pacífico que es uno de los sitios con más biodiversidad marina del mundo. De hecho, sus aguas albergan la mayor parte de fauna marina que podemos encontrar en Indonesia: 1.000 especies de peces, unas 200 especies de corales duros y blandos así como mamíferos marinos.
La Expedición VIAJAR partirá del pueblecito de pescadores de Labuan Bajo, en el extremo occidental de la isla de Flores, rumbo al Parque Nacional de Komodo en un barco tradicional indonesio de madera. Tras una parada en el pueblo de Rinca, donde vive la etnia de los bajo, llegaremos a Komodo, donde disfrutaremos de una jornada de trekking y avistamiento de los famosos dragones. Visitaremos a los dragones en su medio natural y en plena libertad acompañados por los guías del Parque Nacional, pero la isla es también el hogar de aves poco comunes como megápodos o cacatúas azufradas.
Pero Komodo también es lugar para el descanso en playas idílicas. Una de ellas, y que también se visitará en esta expedición, es la Playa Rosa, formada que unos corales rojos y blancos que provocan que sus arenas muestren un singular color rosa. En la isla de Mawan también disfrutaremos de sus playas de arena blanca y su arrecife coralino.
Para los amantes del buceo, nada como Manta Point, donde tendremos la oportunidad de nadas junto a las grandes mantarrayas que acuden a sus aguas para desparasitarse, o la isla de Siaba, donde sumergirnos junto a peces tropicales y tortugas.
