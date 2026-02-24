Los dos lagos gemelos del corazón de Bali rodeados de algunos de los templos más bonitos del mundo, en la próxima Expedición VIAJAR a Indonesia
Los lagos gemelos Buyan y Tamblingan son uno de los protagonistas del próximo viaje al país del Sudeste Asiático.
En el corazón de la isla indonesia de Bali, dos lagos gemelos dan protagonismo al agua en una meseta ubicada dentro de una antigua caldera volcánica. Son los lagos Buyan y el Tamblingan, dos de las estrellas de la nueva Expedición VIAJAR a Indonesia, que partirá al país del Sudeste Asiático el próximo mes de septiembre con la compañía de una guía de excepción, lainvestigadora en etología y primatología Montserrat Colell.
|Información expedición a Indonesia
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Ubicados a los pies del monte Lesung, los lagos Buyan y Tamblingan están rodeados de selva tropical y restos arqueológicos de la civilización tamblingana del siglo X. Tamblingan se menciona por primera vez en una inscripción de cobre del año 900 d. C. como un asentamiento ubicado en la orilla sur del lago Tamblingan. Esta inscripción de cobre fue descubierta en la aldea de Gobleg, otra antigua aldea cerca de Munduk.
Orquídeas silvestres, macacos, numerosos templos y altas dosis de espiritualidad cubren las orillas de los dos lagos gemelos. La oportunidad de visitarlos en la Expedición VIAJAR a Indonesia, organizada por la revista VIAJAR y GRAND azulmarino, irá acompañada de una actividad de trekking por las montañas centrales de Bali, con su exótica selva virgen y su amplia variedad de fauna y flora. Algunas de las plantas que se verán durante el recorrido son utilizadas desde generaciones en la medicina tradicional balinesa.
La Expedición VIAJAR incluye la oportunidad de cruzar el lago Tamblingan en canoa hasta llegar a la orilla opuesta, donde se continuará el camino a pie. Entre los templos que se visitarán está el Pura Ulun Danu Bratan, situado a las orillas del lago Bratan, el tercer lago ubicado casi al lado de los dos gemelos citados. Pero también el antiguo templo Pura Dalem Tamblingan, en la orilla sur del lago Tamblingan, en lo que hoy es la pequeña aldea de Gubug, un templo asociado con la muerte y la desaparición de las cosas.
Respecto al lago Buyan, se trata del más grande de los dos y ofrece la posibilidad de acampar en sus orillas e incluso de pescar. Además, es un caramelito para los fotógrafos, gracias a que sus aguas reflejan el cielo azul y el verdor de los árboles que lo rodean. Y a primera hora de la mañana, una ligera neblina suele cubrir la superficie del lago, proporcionando fotografías con aire misterioso y dramático.
Síguele la pista
Lo último