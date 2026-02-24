Los dos lagos gemelos del corazón de Bali rodeados de algunos de los templos más bonitos del mundo, en la próxima Expedición VIAJAR a Indonesia

La Expedición VIAJAR incluye la oportunidad de cruzar el lago Tamblingan en canoa hasta llegar a la orilla opuesta, donde se continuará el camino a pie. Entre los templos que se visitarán está el Pura Ulun Danu Bratan, situado a las orillas del lago Bratan, el tercer lago ubicado casi al lado de los dos gemelos citados. Pero también el antiguo templo Pura Dalem Tamblingan, en la orilla sur del lago Tamblingan, en lo que hoy es la pequeña aldea de Gubug, un templo asociado con la muerte y la desaparición de las cosas.