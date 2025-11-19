Antártida y Malvinas: navegando entre hielo, ballenas y pingüinos en la próxima Expedición VIAJAR
Disfruta del paraíso helado en la mejor época para el avistamiento de ballenas y para contemplar el crecimiento de los pingüinos. Así es la nueva Expedición VIAJAR a la Antártida.
Buenos Aires, Ushuaia, Paso de Drake, Antártida, islas Malvinas... ¿Suena bien, verdad? Es la ruta que, ante el éxito abrumador de la expedición que realizamos en marzo de 2025, volvemos a ofrecer en marzo de 2026.
|Información expedición a la Antártida y Malvinas
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Esta nueva Expedición VIAJAR a la Antártida y Malvinas, organizada por Azulmarino y la revista VIAJAR, y con la compañía de Javier Cacho, partirá hacia el paraíso helado el próximo mes de marzo de 2026, la mejor época para el avistamiento de ballenas y para contemplar el crecimiento de los pingüinos.
Además, un Equipo de Expedición ofrecerá interesantes conferencias de temática diversa y acompañará a los viajeros en los cruceros entre el hielo para que la experiencia antártica sea inolvidable. También darán consejos sobre cómo acercarse a las distintas colonias de pingüinos para no alterar el comportamiento de las aves.
Durante cinco días de la expedición, ya a bordo del barco de propulsión híbrida MS Fridtjof Nansen, se visitarán diferentes enclaves en las Shetland del Sur y la península antártica. El lugar donde desembarcar dependerá siempre de las condiciones meteorológicas y del hielo marino. Habrá desembarcos a tierra para descubrir emplazamientos históricos y se podrán realizar excursiones opcionales, como viajar en kayak entre icebergs. Además, los pingüinos acaban su proceso de transformación en adultos y, gracias a la gran cantidad de krill que invade las aguas en esta época, se pueden avistar ballenas con regularidad.
El barco recalará también en las islas Malvinas y atracará hacia el final de la expedición en Puerto Madryn, puerta de entrada a la espectacular Península Valdés, lugar de preservación de mamíferos marinos de importancia mundial.
Destacados del viaje
BUENOS AIRES
Disfruta de un día en la sofisticada y romántica capital de Argentina. Pasea entre los edificios de influencia italiana y francesa del barrio de la Recoleta, descansa en los parques y plazas del barrio de Palermo y cena en uno de los exquisitos restaurantes del bohemio San Telmo para terminar el día dejándote seducir por un espectáculo de tango en alguna confitería de la avenida Corrientes.
USHUAIA
De Buenos Aires se vuela a la ciudad de Ushuaia, situada a orillas del canal Beagle. Durante el vuelo podrás contemplar las aguas del lago Fagnano y el nevado monte Darwin, en el Parque Nacional Alberto de Agostini.
PASO DE DRAKE
Ya a bordo del barco de expedición MS Fridtjof Nansen, es hora de contemplar a los albatros, petreles, ballenas jorobadas y de aleta que siguen su estela y de asistir a las conferencias que ofrece el Equipo de Expedición para conocer la historia y biodiversidad de la Antártida.
ANTÁRTIDA
Tierra de hielo y nieve, durante cinco días visitaremos diferentes enclaves en las Shetland del Sur y la península antártica. Llegaremos a finales de marzo, cuando termina el verano y se pueden contemplar impresionantes puestas de sol.
MALVINAS
Navegaremos rumbo norte, donde pasaremos tres días explorando las islas Malvinas sin un itinerario fijo. Conoceremos Stanley, capital del archipiélago, y con suerte podremos ver cuatro especies diferentes de pingüinos.
