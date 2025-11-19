Antártida y Malvinas: navegando entre hielo, ballenas y pingüinos en la próxima Expedición VIAJAR

Durante cinco días de la expedición, ya a bordo del barco de propulsión híbrida MS Fridtjof Nansen, se visitarán diferentes enclaves en las Shetland del Sur y la península antártica. El lugar donde desembarcar dependerá siempre de las condiciones meteorológicas y del hielo marino. Habrá desembarcos a tierra para descubrir emplazamientos históricos y se podrán realizar excursiones opcionales, como viajar en kayak entre icebergs. Además, los pingüinos acaban su proceso de transformación en adultos y, gracias a la gran cantidad de krill que invade las aguas en esta época, se pueden avistar ballenas con regularidad.