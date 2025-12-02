Selvas, ríos celestes y aguas termales, la próxima Expedición VIAJAR te lleva a Costa Rica en un viaje inolvidable
Las Expediciones VIAJAR 2026 ya están en marcha. La que te presentamos hoy te llevará a conocer la pura vida de Costa Rica, inspirada en el libro La leyenda del volcán de Bárbara Gil. ¿Te apuntas?
Inspirado en el libro La leyenda del volcán de Bárbara Gil —quien nos acompañará en esta travesía—, este viaje es una invitación a vivir Costa Rica con todos los sentidos. Desde la fuerza telúrica de sus volcanes hasta la calma ancestral de sus comunidades indígenas, recorreremos un país que no se visita, se vive. Aunque pequeño en extensión, Costa Rica es inmenso en biodiversidad, cultura y energía.
|Información expedición a Costa Rica
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Caminaremos entre selvas húmedas, escucharemos el rugido de ríos celestes, nos sumergiremos en aguas termales y compartiremos historias que laten en cada rincón. Entre aromas de café recién tostado y sabores tropicales, descubriremos una tierra donde la naturaleza y la memoria conviven en armonía. Y frente al imponente volcán Arenal, sentiremos cómo el paisaje nos habla. Más que un viaje, será una experiencia transformadora.
Entre los hitos del viaje están Tortuguero, una de las regiones más emblemáticas del Caribe costarricense, conocida por su diversidad y su relación con el agua, o el Monumento Nacional Guayabo, uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y menos conocidos. Ubicado en las faldas del volcán Turrialba, este lugar es mucho más que un conjunto de ruinas: es un testimonio vivo de una civilización precolombina que floreció entre el 1000 a. C. y el 1400 d. C.
Pero además de cultura y paisaje, también habrá tiempo para el relax en lugares como Puerto Viejo, donde la vida se despliega entre ritmos de reggae, aromas de cocina criolla y calles llenas de color. Aquí, cada restaurante, cada tienda artesanal y cada conversación revelan la identidad cultural de la región. El lugar ideal para comenzar a entender que Costa Ricaes biodiversa natural y humanamente.
Destacados del viaje
SAN JOSÉ
En la capital costarricense visitaremos el barrio Escalante, uno de sus epicentros culturales y gastronómicos, y el Museo del Oro Precolombino.
VOLCÁN TENORIO
Partiremos hacia el norte, en dirección a este volcán enclavado en el corazón del bosque húmedo tropical que sigue manifestando su energía a través de fumarolas, fuentes termales y suelos volcánicos.
RÍO CELESTE
Una caminata por el Parque Nacional Volcán Tenorio nos conducirá a uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del país: el río Celeste y su famosa catarata. De noche, haremos una exploración por el bosque lluvioso de Chachagua.
PARQUE ARENAL
Tres horas de recorrido por el Parque Arenal nos permitirán caminar sobre antiguos flujos de lava solidificada mientras se contempla la majestuosidad del volcán, aún activo. También visitaremos las aguas termales de Tabacón.
TORTUGUERO
Haremos una travesía acuática por los canales naturales y lagunas de este parque y nos alojaremos en uno de sus lodges.
VALLE DE TURRIALBA
Visitaremos la Hacienda La Esperanza para conocer todo sobre las comunidades cafetaleras de Costa Rica.
MONUMENTO NACIONAL GUAYABO
Visitaremos el sitio arqueológico más importante de Costa Rica. Tras él, el viaje continúa hacia Puerto Viejo de Talamanca, donde tendremos un encuentro con la comunidad indígena bribri.
