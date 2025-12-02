Selvas, ríos celestes y aguas termales, la próxima Expedición VIAJAR te lleva a Costa Rica en un viaje inolvidable

Entre los hitos del viaje están Tortuguero, una de las regiones más emblemáticas del Caribe costarricense, conocida por su diversidad y su relación con el agua, o el Monumento Nacional Guayabo, uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y menos conocidos. Ubicado en las faldas del volcán Turrialba, este lugar es mucho más que un conjunto de ruinas: es un testimonio vivo de una civilización precolombina que floreció entre el 1000 a. C. y el 1400 d. C.