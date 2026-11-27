Este no es uno de esos hoteles que, simplemente, nos invitan a descubrir una ciudad. El Eurostars Grand Hotel Wien es mucho más que eso porque forma parte del encanto y de la historia de Viena. Situado a pocos pasos de la Ópera Estatal, este emblemático establecimiento abrió sus puertas en 1870 y, más de 150 años después, sigue siendo uno de los grandes referentes de la vida vienesa. Fiel a su legado, pero con la mirada puesta en el presente, hoy invita a disfrutar de la ciudad a través de una experiencia que combina gastronomía internacional, bienestar y el placer de alojarse en un hotel con tanta historia como personalidad.

Habitaciones elegantes y confortables / D. R.

Cocina con vocación internacional

La gastronomía ocupa un lugar destacado en la propuesta del Eurostars Grand Hotel Wein, con dos espacios que ofrecen distintas maneras de acercarse a la cocina. En el espacio 1870 Restaurant, Terrace & Lounge se encuentra Ökkei, una propuesta gastronómica contemporánea y cosmopolita en la que confluyen las influencias de Europa, Asia y Sudamérica. Un espacio versátil, pensado para acompañar diferentes momentos del día: desde una comida tranquila hasta un encuentro entre amigos o una sobremesa que se alarga en la terraza. La cocina se convierte así en un punto de encuentro entre culturas, con una mirada abierta y actual que refleja el carácter internacional del hotel.

El restaruante Ökkei ofrece alta cocina con vistas a los tejados de Viena / Herbert Lehmann

La propuesta se completa con Unkai, un restaurante dedicado a la gastronomía japonesa. La tradición nipona y el respeto por el producto marcan el ritmo de una cocina que apuesta por la precisión, el equilibrio y la sencillez. Con una identidad propia, este espacio amplía la oferta gastronómica del hotel y acerca tanto a huéspedes como a público local a los sabores y las técnicas de Japón.

El restaurante Unkai hace honor a la esencia de la gastronomía japonesa / Herbert Lehmann

Un hotel que sigue formando parte de la ciudad

Más de un siglo y medio después de su apertura, el Eurostars Grand Hotel Wien continúa ocupando un lugar singular en el paisaje de Viena. Desde su privilegiada ubicación junto a la Ringstrasse, ha acompañado la evolución de la ciudad durante generaciones, adaptándose a cada época sin renunciar a la personalidad que lo distingue desde 1870. Hoy, esa capacidad para conjugar tradición y renovación se refleja en sus estancias, que conjugan lujo y modernidad, y en propuestas gastronómicas que mantienen vivo su vínculo con la ciudad y lo convierten en mucho más que un lugar donde alojarse: una forma diferente de vivir Viena.

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