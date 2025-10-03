La cara más otoñal de Bélgica: rutas de senderismo en Valonia que combinan naturaleza, gastronomía y bienestar

Valonia ha sabido unir dos pasiones: caminar y comer bien. Experiencias como GrillHike combinan excursiones por cascadas y valles con una barbacoa de productos locales al aire libre. El sistema es sencillo y práctico: entregan a cada excursionista una bolsa con todo lo necesario —desde la barbacoa portátil hasta la vajilla y los ingredientes elegidos— para que solo tengas que preocuparte de disfrutar del camino y del festín en plena naturaleza. Kaascroute propone fondues portátiles para disfrutar tras un paseo entre amigos, mientras que La Fromenade ofrece rutas accesibles para todos —familias, personas en silla de ruedas o con carrito— que culminan en una fondue de quesos valones bajo los árboles.