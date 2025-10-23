Ruta por la Francia que se saborea despacio: pueblos con historia, mercados y quesos legendarios

Entre ellas destacan Najac, donde un castillo fortificado domina desde lo alto un espolón rocoso; La Couvertoirade, una villa templaria rodeada de murallas y torreones que evocan el poder de la Orden; y Conques, célebre por su abadía de Sainte-Foy, joya del arte románico y custodia de uno de los tesoros de orfebrería medieval más valiosos de Europa.