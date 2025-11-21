El rincón más verde y desconocido del sur de Francia: gargantas de vértigo, pueblos colgados sobre el río y el viaducto más alto del mundo

Para los amantes del gravel, Occitania es un auténtico paraíso de caminos infinitos. En el Lot, las pistas forestales se abren paso entre valles y viñedos; en Aveyron, los Grands Causses ofrecen 24 circuitos permanentes; y en Lozère, las rutas se extienden por el Aubrac, las Cevenas y la Gran Travesía del Macizo Central (GTMC), que permite descubrir a otro ritmo los paisajes más salvajes del sur francés.