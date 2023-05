Las entrañas de la Tierra se pueden descubrir en Gouffre du Padirac, en Francia

“Un escalofrío me recorrió al pensar en lo que nos esperaba más abajo, pero no podía detenerme. El profesor estaba decidido a continuar, y Hans era un hombre tan impasible que parecía no sentir ninguna emoción. Descendíamos más y más (… ) continuamos avanzando, siempre hacia abajo, hasta que finalmente llegamos a una enorme caverna. El profesor estaba radiante. - ¡Lo hemos conseguido! -exclamó-. ¡Estamos en el centro de la Tierra!", reza la novela de Julio Verne publicada por primera vez en Francia en 1864.