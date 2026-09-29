El parque de aventuras para todas las edades que se esconde en un entorno natural entre Francia y Guipúzcoa

En el norte de Navarra, en el corazón de las Cinco Villas del Baztán-Bidasoa, a apenas media hora de la costa vasca y rodeado de bosques, praderas y montañas, aparece un alojamiento rural que invita a mayores y pequeños a disfrutar de una escapada activa en plena naturaleza. Se trata de IrriSarri Land, un parque de aventuras único y para todas las edades que combina un resort rural con actividades en medio de la montaña.

La tirolina de Irrisarri Land / Irrisarri Land

La naturaleza como escenario

A IrriSarri Land se llega en coche, en uno de los –posiblemente– viajes por carretera más bellos de la zona. Da igual el punto de salida que se escoja pues, la travesía hasta llegar al parque de aventuras es un espectáculo. Montañas, árboles, ríos y pequeños pueblitos pasan ante ti mientras se recorre el corazón del Baztán-Bidasoa. Y es que, una vez llegas a las puertas de IrriSarri Land, la naturaleza lo sigue inundando todo.

Baxi, la mascota oficial de IrriSarri Land, un divertido personaje basado en los Basajaun –los gigantes de la mitología vasca que actúan como guardianes del bosque–, da la bienvenida en sus puertas a todos los visitantes del parque. Tras cruzarlas, el parque natural continúa donde el parque de aventuras comienza, con 75 hectáreas de bosque y alternativas de diversión y alojamiento para todas las edades (y tipos de viajero), pues el espacio de aventuras se ha construido en medio del paisaje y con el único objetivo de mantenerlo, cuidarlo y poder disfrutar de él. Así, el bosque, las praderas y los desniveles naturales forman parte de la experiencia; de la misma manera que lo hacen los animales nativos, como las ovejas latxas que pastan en sus colinas, los caballos que pasean o el ganado que disfruta de los prados, conservando el legado y el carácter natural de esta zona de Navarra.

Hotel Irrisarri Land Palacio / Irrisarri Land

Descubriendo el bosque

La imagen más reconocible de IrriSarri Land son, sin duda alguna, sus tirolinas. Entre ellas se encuentra la T-900, la tirolina de 900 metros de longitud que la convierte en la más larga de Navarra; una línea suspendida en el aire que atraviesa el paisaje desde las alturas recorriendo su verde bosque haciendo volar a todos los aventureros. Una experiencia memorable para todos los que se animan a probarla. Si hablamos de sobrevolar el bosque, existen diferentes circuitos aéreos que combinan pasarelas, redes, desafíos de equilibrio y tirolinas, además de tres circuitos de arborismo de diferentes niveles para recorrer entre árboles, adaptando cada una de las experiencias a las diferentes edades de los aventureros y a sus grados de atrevimiento.

Otro de sus grandes iconos es el Puente Tibetano, una instalación que, con sus 140 metros atraviesa el bosque a 50 metros de altura, permitiendo conocer la zona desde otro punto de vista. Hace lo mismo el Museo del Carbón, un lugar que busca explicar la historia de este territorio y de su relación entre el paisaje y las actividades tradicionales que han marcado la zona, a través de una propuesta interactiva perfecta para descubrir con los más pequeños. Y la visita con el Tren Express, un recorrido que propone una ruta interpretativa recorriendo el entorno montado en este transporte.

El puente Tibetano de Irrisarri Land / Irrisarri Land

Y dado que IrriSarri Land recibe viajeros de todo tipo y de diferentes edades, existen diferentes rutas para descubrir el parque sin prisas: la ruta paisajística, la de aventura, la de los sentidos, la mitológica, la natura y la de Baxi, que consiste en buscar a lo largo del parque a este personaje mitológico. A estas propuestas se suma el baño de bosque, (concebido para fomentar una relación más consciente con el entorno) y el Bosque de los Abrazos, un espacio formado por diez acacias pintadas y acompañadas de mensajes. Además, cuentan con un espacio cubierto de 1.000 metros cuadrados llamado Jolastoki donde hay rocódromo, pistas deportivas, hinchables y un jardín infantil para niños y niñas a partir de un año. Y, durante los meses de calor, un espacio de 120 metros cuadrados con instalaciones de agua.

Interior de una de las cabañas deluxe / Irrisarri Land

Dormir en el bosque en un palacio

Además de parque de aventuras y experiencias, IrriSarri Land invita a los aventureros a descansar tras sus actividades en medio de la naturaleza. El complejo cuenta con tres tipos de alojamiento adaptados a diferentes formas de viajar. El primero de ellos son las Cabañas Deluxe Basajaun Basoa, veinte alojamientos independientes situados en la ladera de la montaña, perfectos para familias. El segundo es el Hotel Palacio de Yrisarri, una casa noble del siglo XVII con 17 habitaciones que combinan la historia del edificio con una propuesta contemporánea. Y, el tercero, el albergue Non Stop Inn, con habitaciones de entre dos y 24 plazas, pensado para familias numerosas, grupos y colegios.