Ni Barcelona ni Nápoles: Esta ciudad del Mediterráneo es el secreto mejor guardado del invierno europeo

Si algo hace especial a Marsella son sus platos, y el invierno es un momento ideal para degustar los más icónicos. Entre ellos destaca la bouillabaisse, la típica sopa de pescado. Este guiso está aderezado con azafrán. Para probarlo en su versión más tradicional, conviene dirigirse a direcciones de referencia como Chez Fonfon, Chez Michel, Madie les Galinettes, Le Miramar o Le Rhul y otros establecimientos del puerto. En cambio, Bouillabaisse Turfu propone una versión más moderna y asequible de este símbolo de la gastronomía marsellesa. Algunos chefs, además, ofrecen la posibilidad de ser acompañados a por el pescado del día antes de mostros a sus comensales cómo se prepara.