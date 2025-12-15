Ni Alsacia, ni Baviera: los mejores mercadillos de Navidad están en la joya gótica del reino de Bohemia

Una vez abajo es momento de tomar un vaso de Svařák o vino caliente para entrar en calor. O, si lo prefieres, puedes decantarte por el punč (ponche checo). Para acompañarlo tienes un montón de puestos que ofrecen Trdelník, una masa de harina enrollada en un pincho de madera que gira sobre sí mismo y que se asa sobre unas brasas. Tiene un ligero sabor ahumado y se aromatiza con canela. Además, al ser hueco, puede rellenarse como más te guste, desde chocolate y nata hasta frutas… Hay quien dice que el Trdelník no es checo, sino eslovaco, pero no vamos a ponernos puristas, puesto que de lo que se trata es de vivir el ambiente y llevarse algo a la boca. También hay puestos de churros, de langos (una especie de pizza frita proveniente de Hungría) o de salchichas (que, para algo comparte Chequia frontera con Alemania). La cosa es comer y compartir.