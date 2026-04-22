Esto no te lo habían contado antes: el desierto del Sáhara fue un oasis verde en el pasado y la prueba de ello está en unas cuevas remotas en el sur de Marruecos
Pese a que a día de hoy disfrutamos de paisajes irreales, el mundo no siempre ha tenido el aspecto que conocemos.
Actualmente, sabemos que el planeta tierra tiene en torno a 4.540 millones de años de antigüedad, años en los que se estima, la aparición del ser humano aparecería, coloquialmente hablando, en los “últimos cuatro minutos antes de la medianoche”.
Esta evidencia hace que la Tierra que hoy conocemos sea, probablemente, completamente diferente a la que fue en su momento, habiendo pasado por periodos como el criogénico, en el que el planeta estaba congelado casi por completo; la extinción del Pérmico al Triásico, con erupciones volcánicas masivas y océanos acidificados; o la glaciación del Pleistoceno, conocida como la Edad de Hielo, con niveles de mar tan bajos que el paso de Francia a Inglaterra podía hacerse caminando.
Sin embargo, la Tierra sigue siendo un completo misterio en su mayoría, y de cuando en cuando nuevos secretos florecen de entre sus grietas. Es el caso de un pequeño territorio de Marruecos donde este 2026 se han hallado nuevas pruebas sobre el pasado verde del Sáhara.
Un desierto sobre el trópico
Al sur de la cordillera del Atlas, en el sur de Marruecos, se hallaron el pasado marzo una serie de cuevas remotas llenas de estalagmitas consideradas archivos de piedra por la comunidad científica.
Su lógica parece sencilla, estas estructuras rocosas crecen de arriba a abajo por la consecución del goteo de agua del exterior, filtrada por el suelo hasta las cuevas: si llueve, crecen, y si se detienen, es porque hay sequía.
Publicado por la revista “Earth and Planetary Science Letters”, esta investigación desvela, gracias a diminutos fragmentos, que estas rocas crecieron sin parar entre hace 8.700 y 4.300 años.
Este fenómeno ya era conocido como el Periodo Húmedo Africano, entre hace 11.000 y 5.000 años, debido al cambio en el eje de la tierra que intensificó el sistema de monzones africanos más al norte de lo que hoy se perciben, sin embargo, esta investigación desvela la presencia de "plumas tropicales", ríos de humedad en la atmósfera que atraían la lluvia hasta esta zona, algo hasta la fecha desconocido.
Gracias a las pinturas rupestres se sabe que hubo presencia de hipopótamos, elefantes, jirafas y cocodrilos, todos ellos dependientes de grandes cantidades de agua y vegetación; así como presencia de pastoreo, incluso de actividades como la natación.
Además, se conoce la presencia de restos de antiguos ríos bajo la superficie del Sáhara, con grandes cuencas como la del Nilo fosilizadas, que componen el Sistema Acuífero de la Arenisca de Nubia.
Sin embargo, su transición al aspecto desértico que hoy le caracteriza ocurrió en apenas un instante geológico, pasando de un paraíso verde a un árido arenal en apenas siglos.
Otras cuevas famosas
Además de esta cueva, existen otras como la Cueva de los Nadadores, en Egipto, que presenta personas nadando en sus pinturas rupestres en la que hoy se considera una de las zonas más áridas del planeta.
La Cueva de las Bestias, también egipcia; o el Tassili n'Ajjer, en Argelia, el mayor museo al aire libre de arte rupestre del mundo, con miles de grabados de hipopótamos y jirafas.
Este nuevo descubrimiento, sin embargo, no es solo la confirmación de un pasado vivo y verde, es una acotación cronológica de cuándo, cómo y por qué.
- Lo dice Jesús Calleja (61 años): hay un rincón en la montaña de León que es el 'Himalaya español', con cumbres de caliza, bosques de hayas milenarios y una fauna única
- La ciudad donde mejor se come de Europa es la cuna de la dieta mediterránea: tiene cuatro Patrimonios de la Unesco, un café único y vuelos directos diarios desde España
- El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 40 euros: tiene vagones de la Belle Époque, vistas al mayor lago de agua dulce de Europa Occidental y un horario especial
- La ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: con uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, un canal lleno de casas de colores y una filosofía única
- El primer parque nacional de España es el destino ideal para los amantes del senderismo: ubicado en un entorno natural único del norte de la península, tiene más de un siglo de historia
- Esta ruta de 9 kilómetros es el balcón más espectacular del Atlántico: recorre un parque nacional de islas vírgenes con playas de arena blanca y tiene restos de una posible ocupación romana
- La ciudad favorita de los mayores de 50 años para hacer un viaje es el paraíso de las ostras: arquitectura neoclásica, un barrio Patrimonio de la Humanidad y ambiente sofisticado
- Ni San Sebastián, ni Madrid: la ciudad donde mejor se come de España según los expertos está en el sur, tiene la mayor concentración de bodegas históricas por metro cuadrado y ofrece tapas impresionantes