Estiria, dos geografías reinventadas

A filados colosos de nieve y roca se pierden en el horizonte hilvanados por verdes praderas. Por un momento, siento haber estado aquí anteriormente. “Este fue el escenario de Courage Mountain”, revelan unos excursionistas al cruzarse en mi camino. Aquella adaptación cinematográfica de Heidi, estrenada entre 1989 y 1990 y protagonizada por un joven Charlie Sheen como Pedro adulto, pretendía transportar a los espectadores a los Alpes suizos; sin embargo, los paisajes que aparecían en la pantalla en realidad pertenecían a Estiria.

Aldea alpina de Ursprungalm. / Josep María Palau

Ubicada al sureste del país, esta región austriaca ha sido históricamente tierra de fronteras, condición que explica su diversidad cultural y su constante reinvención. Los ecos del pasado suenan con fuerza en Ursprungalm, la idílica aldea de Heidi salpicada por viejas cabañas con techos inclinados para soportar los rigores del invierno. En ellas se batía la mantequilla y el queso elaborados con leche recién ordeñada, pero hoy son refugios de montaña, restaurantes y alojamientos cuyos trabajadores sirven al viajero ataviados con los tradicionales pantalones de cuero con tirantes. Lo mismo sucede en Waldhäuslam, donde antiguos terrenos ganaderos se han transformado en una estación de cría de truchas que surte a su reputado restaurante.

Glaciar Dachstein. / Josep María Palau

Desde Ursprungalm, un sendero circular guía hacia los Giglachseen, dos lagos de origen glaciar ubicados a más de 1.900 metros de altitud. Los orígenes de esta ruta se remontan a la época romana, cuando los Alpes se convirtieron en pasos estratégicos para abrir valles, hasta entonces inaccesibles, a comerciantes, pastores y viajeros. Ahora son los senderistas quienes recorren estos caminos en busca de lagos nacidos de puro numen o para coronar titanes que arañan el cielo. Sin embargo, en las montañas estirias el objetivo no siempre es alcanzar cumbres. A Gipfelbahn Hochwurzen, por ejemplo, los visitantes llegan para lanzarse por su ladera a toda velocidad a bordo de un pequeño go-kart de tres ruedas sin motor. Todo comienza subiendo en un teleférico, cuyo sistema optimiza el uso de la electricidad y recupera la energía durante el frenado de las cabinas para reducir el consumo energético. Una vez arriba, es el momento de ponerse al volante de esta especie de triciclo guiado por la fuerza de la gravedad. Los primeros metros los dedico a probar mis habilidades como conductora alpina, especialmente cuando irrumpen las curvas y conviene frenar para recuperar el control hasta que la siguiente recta me permite levantar la cabeza para ensimismarme con la magnitud del paisaje.

Karting de montaña en Hochwurzen. / Josep M. palau Riberaygua

Hochwurzen es uno de los mejores ejemplos de la evolución que ha experimentado la región. La construcción de los primeros remontes, en los años 50, transformó un territorio, utilizado principalmente por pastores, leñadores y cazadores, en una de las principales estaciones de Estiria, presumiendo, además, de una de las pistas de trineo nocturno más largas de Europa.

El prólogo de Estiria

Un descomunal océano de hielo dominaba este paisaje mucho antes de que se concibieran las pistas de esquí y los senderos alpinos. El imponente macizo del Dachstein es testigo fiel de aquel glaciar primigenio que excavó valles, cinceló gargantas y arrastró los sedimentos para esculpir el territorio donde arrancó la historia de Estiria. Este gran icono austriaco está forjado por una roca caliza cuyos orígenes se remontan a unos 220 millones de años, cuando este pedacito de Europa estaba sumergido bajo un mar tropical. Corales, moluscos y otros organismos marinos se acumularon en el lecho oceánico dando forma a capas sedimentarias que los movimientos tectónicos elevaron hasta moldear los Alpes. Durante los periodos de glaciación, las masas de hielo vistieron el macizo y sus valles. El conjunto, presidido por el Hoher Dachstein, una cumbre que alcanza los 2.995 metros, extiende sus dominios hacia Salzburgo y la Alta Austria, configurando parte del paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1997. La fascinación de cartógrafos, naturalistas y montañistas por este santuario de naturaleza despertó en el siglo XIX, convirtiéndose en una de las cunas del alpinismo europeo, pero también en un foco de inestimable interés científico. Entre sus pioneros destaca Friedrich Simony, un geógrafo que dedicó gran parte de su vida a la investigación del Dachstein y cuyo legado permite comprobar el impacto del calentamiento global. En la cara sur, los hermanos Franz y Georg Steiner escribieron otro de los capítulos del macizo al abrir una ruta legendaria, rebautizada en su honor como la Steinerweg.

Rogner Bad Blumau, complejo termal y hotel diseñado por el artista Friedensreich Hundertwasser. / Josep María Palau

La exigente combinación de técnica y resistencia que requería conquistar esta pared cambió para siempre en 1969 con la inauguración del teleférico, una proeza de la ingeniería que conecta el valle con el glaciar salvando un desnivel de 1.000 metros. Su apertura democratizó el acceso a la alta montaña, permitiendo que personas sin experiencia pudieran coronar, en cuestión de minutos, cotas que hasta entonces resultaban imposibles.

Posada de montaña Waldhäuslalm. / Josep María Palau

El ascenso apenas dura unos minutos, los suficientes para apreciar la rotunda metamorfosis del paisaje mientras la operaria del teleférico cuenta que puede llegar a hacer más de 50 trayectos al día. Las praderas y los densos bosques se alejan a nuestros pies, dando paso a un reino de roca gris que contrasta con la deslumbrante superficie blanca del glaciar. El cielo está despejado y puedo contemplar cómo las cordilleras se encadenan prolongándose hasta Eslovenia. Frente a nosotros, el Koppenkarstein defiende el territorio con sus 2.863 metros. El verdadero vértigo se acelera cuando distingo las diminutas líneas que dibujan audaces vías ferratas sobre las paredes verticales.

Centro de aves rapaces de Riegersburg. / Josep María Palau

Sentir el vacío de una forma tan emocionante como segura es posible gracias a las pasarelas y plataformas panorámicas. Un puente colgante, inaugurado en 2013, cruza el abismo dejando al viajero ante los catorce peldaños de la Escalera a la Nada, los cuales descienden hacia una plataforma acristalada. Mirar directamente hacia el precipicio impone aún más que alzar la vista hacia las cumbres.

Vista del macizo de Dachstein desde Hochwurzen. / Josep María Palau

Cuando el hielo se derrite, los ríos también pasan a ser sinónimo de acción. El gran protagonista para ello es el Enns, con 250 kilómetros de longitud. Este río nace en Salzburgo, atraviesa Estiria y continúa su viaje hasta desembocar en el Danubio, del cual es uno de sus mayores afluentes. Antes de adentrarse en el Parque Nacional de Gesäuse, donde la corriente fluvial se encuentra con un paisaje abrupto y el cauce se estrecha entre desfiladeros, el Enns pasa por Schladming. En este punto, las aguas discurren por un valle más ancho, premiando con un descenso accesible para quienes desean iniciarse en el rafting.

Riegersburg coronada por su castillo medieval. / Josep María Palau

Nuestra balsa la guía Pincho, un catalán que hace años decidió dejar su tierra natal para hacer de los ríos del mundo su oficina. “Llevo demasiado tiempo dedicándome a esto”, declara bajo una nueva perspectiva montañosa. Unos kilómetros más adelante, saltamos de la balsa para pegarnos un refrescante chapuzón entre bosques de coníferas. Pincho da una última orden y todos remamos al compás para entrar en el último rápido, el que nos deja a las puertas de Schladming, un estupendo campamento base para descubrir este entorno.

Destilería Gölles. / Josep María Palau

Precisamente el Enns proporcionaba el agua necesaria para las explotaciones de plata y cobre que, en el siglo XIV, impulsaron el desarrollo de la pequeña localidad a la que acabamos de llegar, posicionándola como una de las más prósperas de la región. Con el paso de los años, la actividad minera decayó y Schladming se sumió en un largo letargo del que no despertó hasta que, en el siglo XX, surgió el auge del turismo alpino. El reconocimiento internacional definitivo llegó con la celebración del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1982 y, tres décadas más tarde, con la edición de 2013. Pero la ciudad ha sabido desestacionalizar su oferta turística, aprovechando la montaña para que la adrenalina esté presente todo el año.

Detalle de un techo del castillo de Riegersburg. / Josep María Palau

La montaña se sienta a la mesa

Recorrer Estiria supone descubrir dos regiones completamente distintas. A medida que nos alejamos de los picos nevados, el relieve comienza a suavizarse dando paso a una sucesión de verdes colinas tapizadas de viñedos y campos de cultivo. La riqueza de estos suelos se debe a la combinación de un clima más suave y a la intensa actividad volcánica de la zona hace 17 millones de años. Manzanas, peras, albaricoques o ciruelas formaban parte de la despensa local mucho antes de que nacieran los productos que a día de hoy definen su cocina.

Las curvas van desvelando nuevos paisajes vigilados por una fortaleza encaramada sobre un cono de un volcán extinto. La primera referencia de Riegersburg apareció en 1138. Desde entonces, el complejo fue creciendo y evolucionando hasta convertirse en un bastión inexpugnable que ni los otomanos lograron asediar. Su época de mayor esplendor tuvo lugar bajo el reinado de Katharina Elisabeth von Galler, quien reforzó las defensas y pasó a la posteridad como “la mujer fuerte de Riegersburg”. Su vida alimentó un sinfín de leyendas, especialmente tras casarse por tercera vez, cuando tenía 60 años, con un hombre unos 30 años menor.

Termas del Rogner Bad Blumau. / Josep María Palau

Entre juicios por brujería y antiguas armas, las murallas de esta fortaleza invencible narran otras historias que ayudan a imaginar cómo era la vida aquí. Una inscripción fechada en abril de 1735 recuerda, por ejemplo, una celebración que se prolongó durante veinte días y en la que uno de los antiguos puentes de madera que conducía al retrete más cercano acabó bautizado como el “puente de los vómitos”.

En las laderas de Riegersburg se realizan exhibiciones de aves rapaces criadas en un centro cercano, entre las que se incluye el halcón peregrino, el animal más rápido del planeta, capaz de superar los 300 kilómetros por hora en un perfecto picado. La antigua tradición, ligada a la nobleza europea, demuestra su utilidad moderna, adiestrar a las aves para proteger la seguridad de los espacios aéreos.

Localidad de Schladming. / Josep María Palau

El secreto más sorprendente de Estiria lo encontramos a escasos kilómetros, nada más llegar a nuestro alojamiento Rogner Bad Blumau, un curioso parque termal y hotel concebido por el célebre artista Friedensreich Hundertwasser bajo la premisa de que si en la naturaleza no existen líneas rectas, la arquitectura tampoco debería considerarlas. El complejo desafía las reglas convencionales con un trazado sinuoso de ventanas irregulares, cúpulas doradas y tejados cubiertos de vegetación que hacen que nos fundamos por completo con el paisaje.

Capilla cerca de Bergl. / Josep María Palau

Los productores locales también han sabido reinventar estas tierras para transformar la agricultura tradicional en experiencias memorables capaces de narrar la identidad de Estiria. Uno de ellos es Zotter, una singular fábrica de chocolate que controla todo el proceso de forma sostenible, desde la recolección del grano hasta la creación de más de 400 variedades de sabores sumamente inesperados, como pescado o queso azul. ¡Ni Willy Wonka imaginó un lugar así! A esta filosofía se suma Vulcano, una empresa encargada de elaborar jamón de alta calidad para competir con piezas europeas. Lo hacen controlando la crianza de sus 4.000 cerdos en libertad y apostando por una curación pausada de cinco meses con una maduración posterior de hasta dos años. La familia Gölles también ha convertido productos cotidianos en delicias gastronómicas, especializándose en el destilado de aguardientes de fruta y en vinagres de mil sabores, que degustar como quien hace una cata.

Cocinas de humo Las antiguas granjas alpinas estaban diseñadas para ser plenamente funcionales, sírvase como ejemplo las Rauchküchen, las llamadas cocinas de humo, bastante habituales en los Alpes austriacos. En ellas no existían chimeneas que expulsaran el humo al exterior, sino que quedaba dentro de la vivienda tiñendo todo de negro. Pero esta aparente molestia quedaba relegada por la verdadera función de este humo: ayudar a conservar los alimentos colgados en las zonas superiores de las construcciones. De esta forma, el mismo fuego servía para cocinar, calentar la casa y prolongar la vida de los alimentos. En muchas de estas casas aún puede verse la huella de aquellas cocinas que contaban una forma de vivir ya extinta.

El viaje concluye sentándose a la mesa de un Buschenschank, una taberna vitivinícola tradicional que guarda grandes semejanzas con el furancho gallego. Estos espacios tienen prohibido servir café, cerveza o platos calientes. Su especialidad son las tablas de embutidos, quesos y encurtidos. A la sombra del castillo de Riegersburg, Bernhart ofrece este festín, un epílogo perfecto para terminar de comprender que tras conquistar cumbres, descender montañas y deslizarse por ríos, la aventura de Estiria reúne toda su identidad en forma de experiencias que acaban sirviéndose, con mucho orgullo, directamente en un plato.