Los estadios de fútbol más curiosos del mundo

Con la Copa Mundial de la FIFA a la vuelta de la esquina (del 11 de junio al 19 de julio), los estadios de fútbol vuelven a convertirse en protagonistas del turismo futbolero. En esta 23 edición del torneo, son tres los países anfitriones por primera vez en la historia: México, Canadá y Estados Unidos. Ellos cuentan con algunos de los estadios más curiosos del mundo, como el Akron de Zapopan, pero más allá de América del Norte también hay recintos que merece la pena visitar por todo el planeta, ya sea desde el punto de vista deportivo, arquitectónico o paisajístico. Aquí va una selección de ellos, pero también recomendamos el recientemente lanzado Atlas mundial de los estadios de fútbol. 1.000 campos emblemáticos y sus historias (Cinco Tintas).

Estadio Akron Zapopan, México / Istock / Huds79

Estadio Akron

Zapopan, México

Una de las sedes de la Copa Mundial de este año es este estadio, que simula un volcán cubierto por pasto (lo que lo fusiona con el paisaje natural del área de El Bajío) y coronado por una nube blanca flotante (que emula su cubierta suspendida). Lo diseñó el estudio francés Massaud Pouzet junto a HOK México.

Eidi Stadium Islas Feroe / Istock / miroslav_1

Eidi Stadium

Islas Feroe

Dicen que el campo de fútbol de Eiði, municipio al norte de las Feroe en la isla de Eysturoy, es de los más pintorescos del mundo. Su ubicación junto al Atlántico acabó con la práctica del fútbol (demasiados balones perdidos en el agua), así que hoy se utiliza como camping de caravanas, trasladándose el fútbol a otro campo más interior.

NS Square Singapur / Istock

NS Square

Singapur

El estadio The Float@Marina Bay está siendo sustituido por un nuevo estadio, el NS Square, que se espera que esté terminado en 2027 en la misma ubicación: sobre una plataforma flotante en la Marina Bay de Singapur. Diseñado por el estudio singapurense WOHA en colaboración con Populous Holdings.

Estadio Municipal de Braga Portugal / Getty Images / Alex Pantling - UEFA

Estadio Municipal de Braga

Portugal

Con solo dos gradas, dos niveles bajo el terreno de juego, una cubierta unida por cables de acero y construido justo en la cantera de granito de Monte Castro de Braga, el estadio de la ciudad portuguesa lleva 22 años fascinando al mundo, desde su inauguración para la Eurocopa 2004. Su arquitecto fue el Premio Pritzker Eduardo Souto de Moura.

Estadio Chinquihue Chile / Getty Images / Tom Dulat - FIFA

Estadio Chinquihue

Chile

En 2013 se reinauguró, tras una amplia remodelación, este estadio en la ciudad de Puerto Montt, puerta de entrada a la Patagonia chilena, que databa del año 1982. Con vistas al canal y la isla Tenglo, es uno de los más australes del mundo donde se juega fútbol profesional.

Igralište Batarija Trogir, Croacia / Istock / Stefan Aue

Igralište Batarija

Trogir, Croacia

La ciudad histórica de Trogir es Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Su ubicación en una isla situada entre el continente y la isla de Čiovo ya nos indica que el lugar donde está instalado su estadio de fútbol también es especial. El Igralište Batarija, con más de 100 años, se encuentra entre el castillo del Camarlengo y la Torre de San Marcos.

Estadio Monumental U Lima, Perú / Getty Images

Estadio Monumental U

Lima, Perú

25 años acaba de cumplir el Coloso de Ate, la casa del Club Universitario de Deportes, uno de los grandes del fútbol peruano. Se inauguró en junio del año 2000, ante 80.208 espectadores, marcando un récord de asistencia. Diseñado por Walter Lavalleja, albergó la última Copa Libertadores. Destaca su ubicación al pie de cerros desérticos.

Ottmar Hitzfeld Arena Gspon, Suiza / Getty Images / FABRICE COFFRINI

Ottmar Hitzfeld Arena

Gspon, Suiza

Considerado el estadio de fútbol más alto de Europa, a 2.012 metros sobre el nivel del mar, el Ottmar Hitzfeld Arena está rodeado de los Alpes suizos, cerca de Zermatt y junto al pueblo de Gspon, con los equipos y espectadores llegando hasta él únicamente en teleférico.

Henningsvær Football Stadium Noruega / Istock / Subodh Agnihotri

Henningsvær Football Stadium

Noruega

Ubicado en uno de los pueblos pesqueros más famosos y pintorescos de las noruegas islas Lofoten se encuentra este campo de fútbol, rodeado por el océano a ambos lados, en el que se llega a jugar a altas horas de la madrugada en verano gracias al sol de medianoche.

Changlimithang Stadium Timbu (Bután) / Getty Images / DIPTENDU DUTTA

Changlimithang Stadium

Timbu (Bután)

A 2.300 metros de altitud se encuentra este estadio con más de 50 años y en el que, además de fútbol, hay torneos de tiro con arco y hasta conciertos de Ed Sheeran. Situado en el lugar donde se celebró una batalla clave en la historia del país, en 1885, integra elementos arquitectónicos tradicionales butaneses en infraestructuras deportivas modernas.