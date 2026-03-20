La estación de tren más impactante del mundo que han coronado como "la más bella del mundo": está hecha completamente de mármol y tiene estilo Art Déco, Liberty y monumentalismo fascista

En su interior, los pasillos se abren paso bajo techos arqueados de mármol y paredes de azulejo, y el acero y cristaleras, elementos fundamentales de esta estructura imponente, cubren el edificio desde la cúpula hasta las marquesinas, un despliegue de grandeza que no escapa de los estilos Liberty (Art Nouveau), Art Déco y por momentos asirio-lombardo, que marcaron cada época.