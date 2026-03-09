La estación de tren más bonita del mundo es conocida como "el templo del viaje": tiene 44 andenes, una Galería de los Susurros y un reloj de 20 millones de dólares

Además de los numerosos establecimientos de comida y tiendas que hay en el interior del edificio, son dos espacios los que destacan por encima del resto. El primero de ellos es la llamada Whispering Gallery, o Galería de los Susurros; situada enfrente del Oyster Bar (el restaurante más antiguo de la estación) y construida con el sistema Guastavino (una versión de la conocida volta catalana introducida en Estados Unidos en 1885), esta galería abovedada goza de una particular propiedad acústica, en la que el sonido viaja con total nitidez de un lado a otro del espacio. Si visitas la estación, no dudes en probarlo, incluso un simple susurro se puede escuchar perfectamente en hora punta.