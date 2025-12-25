La estación de tren más bonita del mundo es Patrimonio de la Humanidad, parece el palacio de un emperador y no es un museo: por aquí pasan millones de personas cada día
Esta descomunal estación en Mumbai es bonita a la par que funcional.
Mumbai no avisa, ni mucho menos te prepara. Sales a la calle y todo ocurre a la vez; coches, gente, ruido, calor, trenes. Y en medio de ese desorden constante, agobio y prisas aparece una estación que no encaja con la idea que uno tiene de una construcción para tal uso. Un edificio maravilloso que te impacta al mismo tiempo que te sobrecoge. ¿Las razones? Unas cúpulas de ensueño, torres majestuosas, vidrieras y una fachada monumental que demuestra su poderío proveniente de tiempos pasados. No estás entrando en un museo ni en un palacio histórico, estás entrando en la Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, una de las estaciones de tren más impresionantes del mundo y, además, Patrimonio de la Humanidad.
Lo curioso es que, pese a todo, aquí nadie se detiene demasiado. La gente entra, sale, corre, espera. Porque este edificio descomunal no está pensado para ser contemplado, sino para funcionar. Y ahí está precisamente su fuerza.
Un palacio victoriano en pleno Mumbai
La estación tiene historia (y mucha), pues fue inaugurada en 1888, cuando la ciudad todavía se llamaba Bombay y formaba parte del Imperio británico. Su arquitecto, Frederick William Stevens, diseñó un edificio que mezclaba gótico victoriano, influencias de la arquitectura india y detalles de tradición islámica; una mezcla curiosa pero muy potente. El resultado es tan exuberante como reconocible; una cúpula central dominante, torres laterales, arcos apuntados y una fachada que no se agota por mucho que lo mires.
No es casualidad que la UNESCO la declarara Patrimonio de la Humanidad en 2004. El reconocimiento no es solo por su belleza, sino por ser uno de los ejemplos más completos y singulares de arquitectura ferroviaria del mundo.
De Victoria Terminus a símbolo nacional
Durante más de un siglo se llamó Victoria Terminus, en honor a la reina británica. El cambio de nombre a Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus supuso algo más que una actualización oficial. Shivaji no fue un cualquiera, más bien todo lo contrario; fue un líder maratha del siglo XVII, símbolo de resistencia y orgullo regional, y su nombre convirtió la estación en un icono nacional reinterpretado desde la India contemporánea.
El edificio, nacido como emblema colonial, pasó a formar parte de la identidad cotidiana de la ciudad. Una transición que resume bien la historia reciente del país.
La estación que nunca duerme
Lo más impactante no es solo la arquitectura, sino el uso. Por aquí pasan millones de personas cada día, sobre todo en los trenes de cercanías de Mumbai, uno de los sistemas ferroviarios más activos del planeta. Mientras unos miran hacia arriba, otros corren para no perder el tren. Mientras alguien hace una foto, otro se sienta en el suelo a esperar. La estación no se detiene para ser admirada, y es que funciona, sin muchos artificios; pues ya bien sabemos que en India no se andan con tonterías.
La Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Mumbai. Aparece en películas, reportajes y fotografías que intentan captar el pulso de la ciudad. No es raro que muchos la consideren la estación de tren más bonita del mundo, no solo por su diseño, sino por lo que representa, pues pocas veces un edificio tan espectacular está tan integrado en la rutina diaria. No es un monumento vallado ni una postal intocable; es un lugar que desprende vida, color y funcionalidad.
