La estación de tren más bonita del mundo es Patrimonio de la Humanidad, parece el palacio de un emperador y no es un museo: por aquí pasan millones de personas cada día

Mumbai no avisa, ni mucho menos te prepara. Sales a la calle y todo ocurre a la vez; coches, gente, ruido, calor, trenes. Y en medio de ese desorden constante, agobio y prisas aparece una estación que no encaja con la idea que uno tiene de una construcción para tal uso. Un edificio maravilloso que te impacta al mismo tiempo que te sobrecoge. ¿Las razones? Unas cúpulas de ensueño, torres majestuosas, vidrieras y una fachada monumental que demuestra su poderío proveniente de tiempos pasados. No estás entrando en un museo ni en un palacio histórico, estás entrando en la Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, una de las estaciones de tren más impresionantes del mundo y, además, Patrimonio de la Humanidad.