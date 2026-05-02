La estación de tren más bonita del mundo parece el palacio de una emperatriz: Patrimonio de la Humanidad, de estilo gótico victoriano y una de las más transitadas del mundo

Está claro que no fue diseñada para pasar desapercibida. La estación terminal Chhatrapati Shivaji se construyó para ser vista, para impresionar y para dejar claro que el tren, en ese momento, era algo más que transporte.

Estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus / Istock / 5

Si la ves desde fuera, raro es que pienses que es simplemente una estación de tren. La fachada, las cúpulas, las esculturas… todo te lleva a pensar más a un edificio monumental que a un lugar por el que pasan miles de personas cada día. Y eso es precisamente lo que es Chhatrapati Shivaji: una de las estaciones ferroviarias más activas de la India.

Un edificio pensado para ser visto antes que utilizado

Cuando se inauguró en 1887, en pleno dominio del Imperio Británico, la estación (entonces conocida como Victoria Terminus, en honor a la reina Victoria emperatriz de la India) no se concibió como una infraestructura discreta. Todo lo contrario. Había que demostrar poder.

El edificio, proyectado por el arquitecto Fredrick Williams Stevens, respondía a la idea de convertir el ferrocarril en un símbolo visible de autoridad y progreso. Y para eso no bastaba con construir una estación puramente funcional. Había que levantar un edificio imponente capaz de competir visualmente con cualquier palacio o edificio institucional de la época.

Estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus / Istock / Jan Willem van Hofwegen

Y vaya que si lo consiguieron. El resultado fue una construcción monumental en la que cada elemento (desde la fachada hasta los detalles decorativos, como las esculturas de los leones) está pensado para llamar la atención.

Un estilo con muchas influencias

El estilo arquitectónico es uno de los aspectos más interesantes. Chhatrapati Shivaji se encuadra dentro del gótico victoriano, pero no es una copia de lo que se hacía en Europa.

Verás que aquí ese estilo aparece mezclado con influencias locales, en lo que se conoce como estilo indo-sarraceno. Eso se traduce en una combinación de estructuras y proporciones propias del gótico europeo junto a elementos decorativos inspirados en la tradición india. Esa mezcla es la que le da personalidad y la que hace que no se pueda comparar fácilmente con otras estaciones de tren de España ni del mundo.

Con el paso del tiempo, su valor también pasí a convertirse en patrimonial y la estación fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, precisamente por esa combinación de estilos y por su importancia dentro de la arquitectura ferroviaria del siglo XIX. Hoy, es uno de los iconos más reconocibles de Mumbai.

Sigue funcionando como estación para millones de viajeros

Estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus / Istock / Lee Charlton

La mayoría de las visitas se quedan en el exterior, y es comprensible. La fachada concentra buena parte del impacto visual.

Pero además de ser espectacularmente bonita, la estación sigue en funcionamiento y es una de las más transitadas del país por ser una terminal para trenes de larga distancia y trenes de cercanías. Más de tres milllones de viajeros pasan por ella cada día, utilizan sus andenes, atraviesan sus pasillos y conviven con una arquitectura que, en otro contexto, estaría protegida como un espacio casi inaccesible.

Por eso, si tienes la oportunidad, merece la pena entrar y observar el interior en funcionamiento.