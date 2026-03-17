La estación de tren más bonita de Europa se llama "la Catedral de Hierro": un emblema con más de 20 tipos de mármol y una cúpula de cristal de 75 metros de altura
Forma parte de la lista de las 10 estaciones de tren más bonitas del mundo según 'The Telegraph' y sus fachadas recuerdan a un auténtico palacio.
Para algunos, viajar en tren deja de ser una forma de desplazamiento para convertirse en un destino. De este modo, más allá de cualquier experiencia que pueda ofrecer un tren o ferrocarril, las estaciones guardan un encanto único que atrapan a los viajeros. Tanto que, algunas de ellas son auténticas joyas arquitectónicas, considerándose monumentos en sí mismas y con la capacidad de emocionar a aquellos que sueñan con el próximo viaje.
En Europa, donde el ferrocarril ha desempeñado un papel fundamental en la conexión entre países y regiones, muchas de estas estaciones se han transformado en emblemas históricos y tesoros monumentales. Entre ellas, destaca la que es popularmente conocida como la 'Catedral del Ferrocarril', un edificio que recibe cada día a miles de viajeros desde sus orígenes en el siglo XIX. Construida entre los años 1895 y 1905 para reemplazar a la anterior estación terminal, su diseño estuvo a cargo de Louis Delacenserie, también conocido por haber diseñado la iglesia de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Oostende.
Situada en la ciudad de Amberes, la Estación Central es un edificio monumenta que durante siglos fue uno de los grandes centros comerciales de Europa y que hoy mantiene una intensa vida cultural, con museos, galerías y un animado ambiente urbano. Con el paso del tiempo, la estación ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias del transporte ferroviario. A finales del siglo XX se emprendió una profunda renovación que transformó su funcionamiento sin alterar su aspecto histórico. Entre 1998 y 2009 se añadieron varios niveles subterráneos de vías y andenes, lo que permitió integrar la estación en la red ferroviaria internacional de alta velocidad.
Parece un palacio, pero es una de las estaciones de tren más bonitas del mundo
El resultado es una construcción de unos 185 metros de longitud y 44 metros de altura dominada por una gran cúpula central que alcanza los 75 metros de altura. El conjunto mezcla distintos estilos arquitectónicos, con elementos neorrenacentistas, detalles del Art Nouveau y rasgos del neobarroco. El vestíbulo principal está totalmente inspirado en edificios clásicos como el Panteón de Roma, construido en piedra y decorado con hasta 20 tipos diferentes de mármoles, esculturas y columnas de orden dórico, jónico y corintio, lo que le ha valido el sobrenombre de "templo del mármol", entre otros.
Es la cuarta más bonita del mundo según la revista estadounidense Newsweek. A día de hoy llegan a Amberes trenes que conectan la ciudad con grandes capitales europeas como París, Bruselas y Ámsterdam. Además, el complejo incorpora zonas comerciales, restaurantes y amplios espacios abiertos al público.
Otros motivos por los que visitar Amberes
La ciudad alberga la Catedral de Nuestra Señora, el templo gótico más grande de los Países Bajos, y la Grote Markt, una plaza rodeada de casas gremiales del siglo XVI. Por si fuera poco, se le conoce como la capital de los Diamantes, ya que, aproximadamente el 84% de los diamantes en bruto del mundo pasan por Amberes. Se puede explorar el Barrio de los Diamantes junto a la estación o visitar el museo DIVA para conocer la historia de la joyería y la platería... Una experiencia única.
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