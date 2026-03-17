La estación de tren más bonita de Europa se llama "la Catedral de Hierro": un emblema con más de 20 tipos de mármol y una cúpula de cristal de 75 metros de altura

En Europa, donde el ferrocarril ha desempeñado un papel fundamental en la conexión entre países y regiones, muchas de estas estaciones se han transformado en emblemas históricos y tesoros monumentales. Entre ellas, destaca la que es popularmente conocida como la 'Catedral del Ferrocarril', un edificio que recibe cada día a miles de viajeros desde sus orígenes en el siglo XIX. Construida entre los años 1895 y 1905 para reemplazar a la anterior estación terminal, su diseño estuvo a cargo de Louis Delacenserie, también conocido por haber diseñado la iglesia de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Oostende.