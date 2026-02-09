La estación de tren más bonita de Europa es conocida como “la catedral del ferrocarril”: parece el palacio de un rey, tiene una cúpula de 75 metros y un interior con 20 tipos de mármol

Capital de la provincia homónima, Amberes es el destino ideal para descubrir en una escapada de un día desde la ciudad de Bruselas. Lo principal para descubrir en la ciudad es la vida y obra de Rubens, que durante los últimos años de su vida vivió y desarrolló gran parte de su arte en la ciudad. Así, repartidos por varios puntos y edificios de Amberes podrás encontrar varias obras del artista (el Grote Markt, la Catedral, o la Iglesia de San Pablo). Para saber un poco más sobre su figura, puedes acercarte tanto a la Iglesia de Santiago, que alberga su sepulcro, o la Casa Museo, en que se muestra cómo vivió durante sus últimas tres décadas.