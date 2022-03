Mucho más que esquiar: un fin de semana en Grandvalira

GRANDVALIRA

Es la mayor estación de esquí del Pirineo y una de las mayores de Europa, con 210 kilómetros de pistas, que engloba los sectores esquiables de Encamp y Canillo, dos de las siete provincias andorranas. Un entorno único en el que encontramos un forfait único con el que se puede disfrutar de sus más de 139 pistas para todos los niveles.

Un lugar para dar rienda suelta a nuestra pasión por la nieve y por esquiar. Pero Grandvalira es mucho más que esquiar o hacer snowboard. También es perfecta para disfrutar de motos de nieve, de trineos articulados o del mushing, un paseo en trineo para dos personas tirado por perros.

También es un lugar perfecto para hacer raquetas explorando caminos naturales y bosques nevados con un encanto único o el punto de partida para aventurarse en actividades fuera de pista, como el freeride y el esquí de montaña. Una combinación perfecta para quienes buscan la adrenalina de las bajadas más naturales y salvajes a la par que descubren el encanto de sus montañas

LAND ROVER BAJO CERO

Pero Granvalira también es el lugar para hacer algunas de las actividades más peculiares en la nieve, como es el novedoso circuito Land Rover Bajo Cero. Un curso de conducción en un escenario perfecto para poner a prueba tus habilidades sobre la nieve a bordo del nuevo Land Rover Defender, un todoterreno capaz con cualquier tipo de superficie.

Esta exclusiva experiencia llena de adrenalina y diseñada para disfrutar de una forma única el entorno de Grandvalira la encontramos a 2.250 metros de altitud, en el sector Soldeu. Un lugar perfecto para ponerte a prueba en las situaciones más extremas de conducción en la nieve y el hielo.

¡Y no te preocupes! Esta experiencia cuenta con todas las medidas de seguridad para que solo tengas que dejarte llevar por sus empinadas cuestas nevadas a bordo del Defender.

Para disfrutar de la experiencia Land Rover Bajo Cero contamos con tres packs diferentes:

- Pack Drive: es el más sencillo de todos y nos incluye únicamente el curso de conducción Land Rover Bajo Cero.

- Pack Drive Plus: incluye el curso de conducción en nieve y una noche en el lujoso Hotel Sport Hermitage de cinco estrellas, con acceso al spa, en régimen de alojamiento y desayuno.

- Pack Premium: el más completo de todos. Nos incluye dos noches en el hotel Sport Hermitage, acceso al spa, régimen de desayuno y cena, curso de conducción en nieve, prueba en carretera del Land Rover o Jaguar híbrido y dos forfait individuales para disfrutar de Grandvalira.

SPORT HERMITAGE HOTEL & SPA

El descanso perfecto lo encontramos en el único hotel de Andorra que forma parte de The Leading Hotels of the World, un consorcio que elige a los mejores hoteles de todo el planeta tierra.

No solo eso, es el único hotel de Andorra con categoría de 5 estrellas situado a pie de pista en Grandvalira y se ubica a 1850 metros de altitud en un entorno plagado de naturaleza y a las faldas de uno de los enclaves más privilegiados para los deportes de montaña.

Ubicado en Soldeu, en el corazón de Andorra, este hotel destaca por el lujo y la calidad. Una apuesta segura si buscas un entorno único con amplios salones de reposo, unas vistas inigualables y un diseño elegante e imaginativo que invita a quedarse y en el que se puede disfrutar de una gastronomía de altísima calidad a cargo del chef Francis Paniego. Pero también perfecto para los amantes del wellness.

Este hotel cuenta con uno de los spas más espectaculares de la zona en el que nos podemos relajar en sus cinco plantas con más de 5.000 metros cuadrados dedicados únicamente al bienestar. Te recomendamos que, una vez dentro, experimentes la sensación de disfrutar de las impresionantes vistas a las pistas de esquí mientras disfrutas de sus excelentes aguas termales.

APRÉS SKI

No hay unas vacaciones en la nieve sin su aprés ski, que significa literalmente después de la nieve. Y es que después de deslizarte por las pistas más extremas de las estaciones de esquí no hay nada más gratificante que disfrutar de un ambiente único y musical en pleno pie de pista.

Grandvalira no podía ser menos y recientemente ha inaugurado su nuevo aprés ski L’abarset. Un auténtico lugar en el que disfrutar de la música, la gente y el entorno que cuenta con zonas de restauración, zona VIP y una pista de baile amplia y plagada de calefactores para que disfrutes de la música y de tus amigos tras una buena dosis de nieve.