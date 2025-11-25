Esquiar en Francia y alojarte en un hotel de diseño: cómo participar en el sorteo que va a revolucionar la temporada

La adrenalina en las pendientes, el ambiente en el après-ski, el aire gélido contra la piel... si te gusta la nieve, esto te va a encantar. Este año, el Pirineo francés inaugura un regalo irresistible para los amantes de la nieve: un sorteo que permite ganar un pase de esquí de dos días para dos personas en Ariège y una noche en el nuevo hotel eco-sostenible y con más encanto en la villa termal de Ax-Les-Thermes. El ganador de este premio disfrutará de una estancia que combina esquí y diseño, en un espacio natural único, que sólo se encuentra al otro lado de la frontera.