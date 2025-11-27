Dan Buettner (65 años), experto mundial en longevidad, sitúa a España como uno de los mejores países para vivir del mundo: “Hay patrones muy similares a las Zonas Azules”

Por último, el experto elogia las similitudes que existen entre España y los cinco países más longevos del mundo en cuanto a su cultura. En su visita al país durante la Semana Santa, Buettner pudo observar una conexión entre los ciudadanos que va más allá de socializar. Durante una procesión que vio en Sevilla, el autor reflexionó lo siguiente: “Incluso en esas multitudes de personas en silencio, la gente se conecta". Le fascina la capacidad de los españoles a la hora de crear un vínculo, considerándolo algo indispensable si se quiere vivir el máximo tiempo posible.