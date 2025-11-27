Dan Buettner (65 años), experto mundial en longevidad, sitúa a España como uno de los mejores países para vivir del mundo: “Hay patrones muy similares a las Zonas Azules”
El experto, que marcó en el mapa las cinco Zonas Azules del mundo, tiene claro cuales son los destinos que todo el mundo debería visitar para vivir una juventud eterna.
El paso del tiempo es algo inevitable, pero hay lugares del mundo en el que este no es tan agresivo como en la mayor parte del planeta. Formas de vivir, maneras de conectar con los demás, la conexión con la naturaleza y el día a día marcan en el mapa lugares que, parece, guardan el secreto de la eterna juventud.
Así lo afirma el mayor experto mundial en longevidad del planeta, el ya conocido Dan Buettner que, a sus 65 años, se ha convertido en el mayor divulgador sobre temas como la longevidad o los hábitos de vida saludables. Él lo tiene claro: hay lugares del mundo que son mejores que otros para alcanzar la salud eterna. Hablamos de las Blue Zones, los puntos concretos del mapamundi con las poblaciones más longevas y saludables del planeta.
El secreto de la eterna juventud
La juventud va directamente ligada con el estilo de vida, y es por eso que el experto ha fijado en el mapa cinco lugares del mundo que por la alimentación, las rutinas diarias y la forma de afrontar el paso de los días son lugares en los que la longevidad no es una suerte, sino una realidad.
Estos lugares son Okinawa, en Japón; la península de Nicoya, en Costa Rica; Loma Linda, en California; Icaria, en Grecia y Cerdeña, en Italia. Este último, además, el más próximo a la población española.
¿Cuál es el secreto? El experto lo tiene claro: principalmente, su estilo de vida. Pero también su dieta, con alimentos que, en su mayoría, son de origen vegetal (como judías, legumbres o verduras). Pero para él hay una cosa más importante que todo esto, incluso más importante que las largas jornadas de ejercicio exigente y es algo tan sencillo como andar.
Estas poblaciones, debido a su forma de vida, consiguen que sus ciudadanos anden debido a que su entorno principalmente rural les ha acostumbrado hacerlo. Según Buettner, el secreto para conseguir una mayor longevidad se encuentra en lo cotidiano, siendo mantener un estilo de vida activo (sin forzarlo) la clave.
¿Es posible que algún lugar de España termine siendo una Zona Azul?
Dan Buettner hizo una publicación en Instagram en la que explicó que hay 4 factores que hacen que España se vaya a convertir en el país más longevo en el año 2030. Según el experto, “hay patrones muy similares a las Zonas Azules”, por lo que no sería una sorpresa que en unos años se convierta en la sexta Zona Azul.
El primer rasgo que hace que estos sitios sean tan similares es la falta de soledad. España, al igual que las Zonas Azules, está acostumbrada a ver a todos sus ciudadanos llenando sus calles y exprimiendo su vida social al máximo. Según el experto, "las ciudades españolas fomentan la conexión, las personas llenan las cafeterías cada tarde para socializar".
Otro factor sería la facilidad del país para ser recorrido a pie. Elogia la costumbre de los españoles de ir de un lado a otro caminando y compara su ritmo de vida con el de los ciudadanos de las Zonas Azules, resaltando además las calles repletas de historia que caracterizan al país. "Todavía puedes deambular por las mismas calles que los musulmanes recorrían hace 800 años”, afirmó tras visitarlo.
También resalta la dieta mediterránea que se sigue en España, pues es considerada una de las más saludables del mundo. Buettner cree que "el aceite de oliva, el pan de calidad, el buen pan y los abundantes vegetales frescos son un básico de la dieta", la cual ha comparado positivamente en términos de calidad con la de las Zonas Azules.
Por último, el experto elogia las similitudes que existen entre España y los cinco países más longevos del mundo en cuanto a su cultura. En su visita al país durante la Semana Santa, Buettner pudo observar una conexión entre los ciudadanos que va más allá de socializar. Durante una procesión que vio en Sevilla, el autor reflexionó lo siguiente: “Incluso en esas multitudes de personas en silencio, la gente se conecta". Le fascina la capacidad de los españoles a la hora de crear un vínculo, considerándolo algo indispensable si se quiere vivir el máximo tiempo posible.
Según Buettner, estas cuatro características son imprescindibles para mantener un estilo de vida saludable y lograr vivir durante más tiempo. Por suerte, nuestro país cumple con todos los requisitos, por lo que independientemente de que se considere oficialmente una Zona Azul o no, el experto lo tiene claro: “España es el mejor lugar para que la gente se mantenga sana y prospere hasta edades avanzadas”.
Síguele la pista
Lo último