Escapada a Segovia: 10 paradas irresistibles

La idea era abdicar y retirarse, aún joven, a un discreto refugio en la sierra de Guadarrama. Pero no pudo ser. Felipe V, muy a su pesar, hubo de reinar hasta el último día y el refugio se acabó pareciendo a los palacios y jardines de su abuelo, el Rey Sol (Luis XIV de Francia). De ahí, el doble encanto de La Granja: un lugar muy palaciego pero, al tiempo, muy rústico y serrano, donde se comen judiones y se bebe whisky DYC. “Tres minutos me diviertes y tres millones me cuestas” es el famoso reproche que Felipe V le hizo a una de las 26 fuentes de los jardines de palacio, y es que, ni enchufadas al Amazonas, podrían correr todas juntas sin parar. La mejor foto se saca desde lo alto de la Cascada Nueva, con la fachada de piedra rosa de Sepúlveda del palacio como telón de fondo.