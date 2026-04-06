La escapada de primavera favorita de la aristocracia española: arquitectura Belle Époque, hoteles que fueron palacios imperiales, un casino frente al mar y una icónica pasarela de hierro construida por Eiffel

Si de algo puede presumir la Costa Vasca es de su franja litoral, más de seis kilómetros de arenales dorados frente al Atlántico. Y uno de los más famosos e icónicos es Le Grand Plage, la playa central de la ciudad. Además de ser la playa favorita para el baño, es el lugar donde se reunía aquella nobleza europea; eso explica que toda la franja esté flanqueada por palacetes, hoteles y hasta el casino, otro de los grandes emblemas de Biarritz.