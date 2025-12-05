La escapada perfecta para este invierno recorre iglesias románicas y montañas nevadas: es el destino perfecto para esquiar y está al lado de España
El destino ideal para pasar un invierno en familia está a tiro de piedra.
Quedan un par de semanas para que empiece el invierno, y mucha gente está ya ansiosa para que llegue la nieve, la cual marcará el inicio definitivo de la temporada de esquí.
Muy cerca de España se encuentra uno de los destinos de esquí por excelencia, un lugar donde tanto mayores como pequeños se lo pueden pasar en grande. Incluso si se da el caso de que esquiar no es tu fuerte, este lugar tiene algo para todo aquel que lo visite.
Un invierno en familia
Enclavado en las montañas de los Pirineos, en medio de la frontera entre Francia y España, el Principado de Andorra es el destino perfecto para disfrutar de la nieve. Sus numerosas estaciones de esquí, rutas de senderismo por sus montañas, pueblos y ciudades con un patrimonio histórico y cultural inigualable, y excelentes balnearios, Andorra se postula como la mejor destinación para pasar unos días este invierno.
Andorra la Vella
Capital de este pequeño país, en su casco antiguo todavía se conservan antiguos edificios de piedra. El más conocido de estos es la Casa de la Vall, construido a finales del siglo XVI y el cual fue sede del Consell General d’Andorra, uno de los parlamentos más antiguos de Europa.
Cerca de la Plaça del Poble, punto de reunión de los habitantes de la ciudad, se erige la antigua iglesia de Sant Esteve, una hermosa iglesia románica del siglo XII. Para un contrapunto más contemporáneo, al final de la Avenida Meritxell (principal arteria comercial de la ciudad) está la escultura La Noblesse du Temps, obra del célebre artista Salvador Dalí. Echando la vista río Valira abajo se puede observar el Puente de París, uno de los iconos de la ciudad.
Colindante con Andorra la Vella está la ciudad de Escaldes i Engordany, donde se encuentra el balneario más reconocido del país, Caldea. Es el balneario más grande del sur de Europa, y llama la atención por su estructura en forma de pirámide de cristal. Tiene piscinas termales tanto interiores como exteriores, y sus aguas emergen a temperaturas de 40ºC.
En diciembre, además, en la ciudad se instala el Poblet de Nadal, un mercadillo navideño lleno de encanto que abre sus puertas hasta el 5 de enero.
Ruta del románico
Repartidas a lo largo del territorio se hallan cantidad de antiguas iglesias de estilo románico, con más de 40 construidas entre los siglos VIII y XIII. La mejor manera de descubrirlas es en coche, pues se encuentran bastante separadas las unas de las otras.
Quizás la más conocida es la iglesia de Sant Climent de Pal, una auténtica joya del románico que data del siglo XI, situada en un pequeño pueblo de calles empedradas y casas con tejados de pizarra. En el pueblo de Encamp hay otra iglesia románica muy importante, la de Sant Romà de les Bons, donde aún se conservan pinturas del románico.
Otras iglesias por visitar son las de Sant Joan de Caselles, Sant Martí de la Cortinada, o el Santuario de Meritxell, el templo religioso más importante de Andorra dedicado a la patrona del país. Reconstruido a mediados del siglo pasado después de que sufriera un incendio, en su parte trasera todavía conserva partes de la antigua iglesia románica.
Tierra de esquí
Son tres las estaciones de esquí que extienden sus pistas en las montañas de Andorra: Grandvalira, Vallnord – Pal Arinsal, y Ordino – Arcalís.
La estación más grande del sur de Europa, Grandvalira cuenta con 128 pistas, las cuáles suman más de 200 kilómetros. Son varios los forfait de los que dispone, los cuales varían en la cantidad de días y en los rangos de edad.
Aparte de sus estaciones, Grandvalira Resorts, marca bajo la que funcionan las tres estaciones, dispone de un amplio abanico de actividades alternativas: el parque infantil de Mon(t) Magic Family Park, con su tirolina y el Màgic Gliss; el centro de actividades de RocRoi y los iglús de Grau Roig; el Winter Bike Park, donde combinar esquí y BTT; o las salidas guiadas con raquetas de nieve.
Son casi 90 los puntos de restauración repartidos entre las tres estaciones, entre los que se encuentran la hamburguesería La Vacanal o el Piolet, ambos gestionados por el chef Nandu Juvany, el restaurante La Coma, o el Kokoi.
Para toda la familia
Hay muchísimos pueblos por visitar en Andorra, cada uno con su propia personalidad y encanto. Capital cultural del país, Ordino destaca por sus calles empedradas y sus varios museos, como el Museo de la Miniatura o la Casa Museo de Areny-Pandolit.
De trazado circular y una distancia de menos de 5 kilómetros, la ruta de senderismo que lleva hasta los Lagos de Tristaina es una de las más populares. A lo largo de su recorrido, perfectamente señalizado, descubrirás estos tres maravillosos lagos de montaña.
Imprescindible para descubrir la naturaleza de Andorra si vas con niños es la visita a Naturland, un parque de aventuras con todo tipo de actividades al aire libre: un tobogán de naturaleza, un sky trail, una tirolina, e incluso una pequeña granja con animales. ¿A qué estás esperando para visitar este país tan maravilloso?
