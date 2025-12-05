La escapada perfecta para este invierno recorre iglesias románicas y montañas nevadas: es el destino perfecto para esquiar y está al lado de España

Cerca de la Plaça del Poble, punto de reunión de los habitantes de la ciudad, se erige la antigua iglesia de Sant Esteve, una hermosa iglesia románica del siglo XII. Para un contrapunto más contemporáneo, al final de la Avenida Meritxell (principal arteria comercial de la ciudad) está la escultura La Noblesse du Temps, obra del célebre artista Salvador Dalí. Echando la vista río Valira abajo se puede observar el Puente de París, uno de los iconos de la ciudad.