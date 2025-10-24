La escalera al cielo existe y está a tiro de piedra de España: una maravilla excavada en la roca que se asciende hasta el firmamento

El acceso al pico es muy sencillo, pues hay una carretera que lleva hasta su punto más alto; una vez allí dispone de un amplio aparcamiento donde poder dejar el coche, así como otro a mitad de camino. Haciendo el ascenso por esta carretera sorprende el cambio que hace el paisaje del entorno, pues en el inicio en su parte más baja los árboles son abundantes, cubriendo el terreno; pero a medida que la altitud va aumentando, los árboles van desapareciendo, dando lugar a arbustos y musgos más propios de altitudes elevadas.