La ermita más espectacular del mundo es un faro brutalista de más de 300 metros en medio del desierto: de hormigón y cristal, está inspirada en el Empire State de Nueva York

La capilla de la Santa Cruz de Sedona se construyó en 1955 gracias al empeño de una artista y ganadera del vecino municipio de Oak Creek (a unos 16 kilómetros). Todo comenzó unos cuantos años antes, en 1932, cuando Marguerite Brunswig Staude tuvo una visión recurrente de una cruz en el recién estrenado Empire State Building de Nueva York (recordemos que cuando se construyó, en 1930, era el edificio más alto del mundo, y lo siguió siendo durante más de 40 años).