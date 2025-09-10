Todos los encantos de Syros, la reina de las Cícladas

En la colina contigua, la catedral católica de San Jorge vigila el barrio de Ano Syros, la zona habitada más antigua de la isla, fundada en 1246 por cristianos. En una de sus calles, bajo el sol del mediodía, un señor escucha música griega en su viejo transistor. Es el habitante más longevo de Ano Syros. Con cuatro palabras de español, Mario Santakis comparte su pasado como carpintero de barcos que le llevaron en su juventud hasta Canarias o Ceuta. El pasado marinero de la isla suena a Markos Vamvakaris, el padre del rebétiko, el blues griego. Su casa, transformada en museo, se ubica entre tiendas de artesanía y cafés con terrazas que miran a Ermúpoli y a otras de las islas vecinas del corazón del Egeo.