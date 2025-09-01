Todos los encantos de Medellín: un paseo por la ciudad de la eterna primavera

Y volvemos a abrazar las calles, las guayabas se amontonan en ese puestecito, suena reggaeton y salsa en las esquinas, y una primera escultura de Botero nos invita a quedarnos. La Plaza Botero es uno de los grandes emblemas de la ciudad y su Parque de las Esculturas, la mejor excusa para perderse entre 23 obras del artista Fernando Botero, cuyos grandes volúmenes han dado la vuelta al mundo. Un laberinto de arte que también nos descubre el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, uno de los edificios más curiosos de Medellín, ideal para disfrutar de las estupendas panorámicas desde su enorme terraza.