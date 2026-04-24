Acabo de venir de Egipto y esto es todo lo que me habría gustado saber antes de ir

Entre los viajes que sí o sí hay que hacer una vez en la vida se encuentra, como no podía ser de otra manera, Egipto. No en vano, alberga la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie: la Gran Pirámide de Guiza. Y, aunque es verdad que deja sin palabras a cualquiera, la realidad es que el país alberga una riqueza histórica que provoca, a poca sensibilidad que el viajero tenga, un ‘stendalhazo’ tras otro.

El templo de Edfu está dedicado al dios Horus. / Istock / Wirestock

Recién llegada de Egipto, si me hubieran dado un euro por cada persona que me ha preguntado si ahora mismo es seguro viajar hasta allí, podría haberme dado una buena comilona. Bromas aparte, la realidad que yo he vivido es de ‘absoluta normalidad’. Eso sí, con ciertos matices, no nos vayamos a llevar a engaños.

Redacción Viajar

Antes de viajar, siempre es recomendable mirar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ahí vas a tener unas recomendaciones de viaje que suelen estar actualizadas y son la fuente más fiable para saber cómo se encuentra el destino. Actualmente, el ministerio señala que ‘la situación en Egipto permanece estable, no habiéndose emitido ninguna alerta de seguridad’.

Ahora bien, sí se insiste en utilizar los servicios de una agencia de viajes y limitar en lo posible los desplazamientos por carretera, en particular en la península del Sinaí. También se desaconsejan completamente los viajes de aventura y turismo por cuenta propia a lugares remotos. En definitiva, Egipto es un país en el que yo sí recomendaría viajar con el respaldo de una agencia.

La visita a algunas tumbas no está recomendada a personas con claustrofobia. / Istock / Adrian Kelson

Seguridad en Egipto y visados

Una de las ventajas de viajar con una agencia es que ellos se encargan tanto de tramitarte el visado (que suele estar en torno a los 25 euros) y las propinas del crucero en el caso de que hagas el circuito típico que combina crucero por el Nilo más una estancia en El Cairo.

Nada más llegar al aeropuerto de destino (que en mi caso fue Luxor), me sorprendió lo bien organizado que estaba todo. Tras recoger la maleta y dirigirme al mostrador de mi turoperador, me dieron un papelito con el nombre del guía turístico que me acompañaría durante todo el viaje. Pasé el control de y en menos de 20 minutos ya estaba fuera del aeropuerto. Eso sí, no voy a mentirte y la mayoría de viajes organizados operan con chárter que suelen acarrear horas de retraso… en mi caso, hora y media a la ida y dos a la vuelta.

El templo de Luxor está siempre repleto de gente, pero con paciencia podrás encontrar buenos encuadres para las fotos. / Istock / Gargolas

También conviene saber que nadie da ‘duros a pesetas’ como se decía antaño y en viajes organizados siempre conviene no escatimar demasiado en gastos. Por menos de 500 euros puedes irte a Egipto una semana, es cierto, pero yo no te lo aconsejo. Lo que allí es un barco de categoría 5 estrellas, en España serían tres muy justitas. También hay que tener en cuenta que las ofertas muchas veces incluyen traslado a los principales lugares de interés, pero no el acceso. Y, los precios más competitivos, son para viajar en los meses de verano. Podría sonar fenomenal porque coincide con tus vacaciones, pero visitar el valle de los Reyes con 46 grados no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo.

Con respecto a la seguridad, en las zonas turísticas de Luxor, Kom Ombo, Aswan, o en El Cairo, la sensación de seguridad es buena. La policía turística se encarga de velar por los viajeros y tan solo hay que tener las precauciones necesarias que se tienen en lugares en los que suele haber aglomeraciones de gente.

Hay infinidad de barcos turísticos navegando por el Nilo. / Istock / zevana

¿Cuánto dinero cambio para ir a Egipto?

Si no quieres, no es necesario que cambies a libras egipcias. Actualmente, te pueden dar en torno a 60 libras por euro, pero nuestra moneda se admite sin problema en todos los sitios turísticos.

También es muy llamativo que en cada punto turístico siempre venga un montón de egipcios para pedirte que les cambies monedas de euro por billetes. Esto se debe a que los bancos solo admiten billetes a la hora de cambiar moneda extranjera. Si a tu viaje te llevas 50 o 60 euros en billetes de 5 y de 10, vas a hacer feliz a mucha gente. Eso sí, estate atento al cambio porque pueden intentar colarte alguna moneda egipcia (la piastra de 25), ya que son muy parecidas al euro, pero su valor es infinitamente menor.

Todos los baños son de pago (excepto los del Gran Museo Egipcio) y, por lo general, con 50 céntimos de euro suele ser suficiente.

La excursión al poblado nubio puede ser prescindible. / Istock / hussein ali

Comida y bebida en Egipto

Te lo habrás dicho mil veces, pero no bebas agua del grifo. Es de lo más habitual que en tu grupo de viaje haya varios viajeros con la ‘maldición de Tutancagón’ y necesiten visitar el baño unas cuantas veces. Aquí también te doy otro consejo: aunque actualmente no se recomienda tomar antidiarreicos que te corten la diarrea, el Fortasec o cualquier preparado que contenga Loperamida puede serte muy útil si tienes por delante un largo viaje en autobús hasta Abu Simbel.

Por el agua embotellada, no te preocupes, se puede comprar en cualquier lado, incluso, los conductores de los autocares que te llevarán de excursión, ofrecen dos botellas pequeñas por 1 euro.

El viaje hasta Abu Simbel dura entre tres y cuatro horas en autobús, pero merece la pena. / Istock / valentinrussanov

Egipto es un país musulmán y, por tanto, muchos ciudadanos no consumen alcohol por motivos religiosos. No está prohibido su consumo, pero su venta está muy limitada a las zonas más turísticas. En el crucero no hay problema, pero tomarte una cerveza en cualquier restaurante o cafetería de El Cairo puede convertirse en una misión imposible.

Regateo: un arduo trabajo

Nada, absolutamente nada, es gratis en Egipto. Te van a regalar pulseras, marcapáginas, monederos… y, cuando te alejes, te pedirán dinero a cambio. Mi consejo es que no pierdas el tiempo comprando y gastando en las ciudades en las que para el crucero. Regatear puede ser agotador y para cuando llegues a El Cairo ya estarás hartísimo de los vendedores ambulantes. La mejor táctica suena un poco dura de escribir, pero si tienes poca paciencia, te recomiendo que la pongas en práctica: cuando alguien se dirija a ti, di LA (significa no) y haz como si la persona no existiera. No vuelvas a tener contacto visual o estás perdido.

En El Cairo no puedes perderte el bazar Khan El-Khalili. / Istock / Goddard_Photography

Si quieres llevarte algún souvenir de El Cairo, no puedes perderte el bazar Khan El-Khalili, que se encuentra en el corazón del viejo Cairo y es uno de los más famosos de Egipto. Eso sí, si lo de regatear no es lo tuyo, te puede resultar abrumador y un poco estresante. ¿La solución? Busca Jordi Bazar Shop, una tienda de un egipcio que vivió durante años en Barcelona y que tiene precios fijos y muy competitivos.

Por último, un aviso y una recomendación: prepárate para madrugar y andar. Y no te hablo de las 6 de la mañana, sino de las 3 o, incluso, las dos y media de la madrugada. Y en cuanto a distancias, creo que algún día de mi estancia en Egipto sería perfectamente convalidable por una etapa del Camino de Santiago. En definitiva, si puedes, resérvate un día a la vuelta para descansar, porque lo vas a necesitar.