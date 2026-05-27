El único edificio de Gaudí que no está en España: es la “hermana menor” de la Sagrada Familia y el mismo arquitecto envió los planos a un fraile enamorado de su obra

En 1922 el sacerdote franciscano y pintor chileno, Fray Angélico Aranda, regresaba a su país natal profundamente conmovido por la obra del arquitecto español Antoni Gaudí, al punto de solicitarle unos planos firmados para construir su capilla en la ciudad de Rancagua.

Adriana Fernández

Su deseo era sencillo: levantar un lugar de perdón, a imitación de San Francisco de Asís y su pequeña iglesia italiana; y la respuesta del genio de Reus, aun sorprendente, superó toda expectativa: no solo le ayudaría, sino que además le compartiría los planos de la mismísima Sagrada Familia, concretamente la Capilla de la Asunción de la Virgen, pensada para la catedral catalana.

“Una prueba de confraternidad espiritual entre España y América", firmaban los planos del maestro de la arquitectura que legaba su única obra extramuros al otro lado del mundo.

Sagrada Familia en Barcelona. / Istock

La construcción de una leyenda sobre cimientos

Pese a que estas conversaciones ocurrieron hace más de un siglo, a día de hoy el edificio continúa inacabado, siguiendo irónicamente a su homónimo en España, y la obra de la catedral de Rancagua de Chile, ampliada a Centro Cultural y Espiritual de Gaudí, mantiene su curso en el Parque Cataluña, antiguo Parque Comunal de Rancagua y pulmón verde de la ciudad, en el Valle de Cachapoal, a unos 85 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

Detalle de la Fachada de la Sagrada Familia de Gaudí. / Istock / Jan Willem van Hofwegen

Los planos compartidos por el catalán describen una capilla llamada Nuestra Señora de los Ángeles, con una planta de diez por diez metros rematada por una cúpula de 30 metros de altura, y una cúspide enmarcada por “la corona de los Andes”, cuatro ángeles y la frase mariana “Salve, Regina, Mater misericordiae”, en una estructura que, aun gaudiana, mantiene las raíces chilenas en el uso de materiales autóctonos como el cobre o el azul lapislázuli, gracias a la adaptación del arquitecto local Christian Matzner.

El detalle de Gaudí enamoró al sacerdote chileno. / Istock

En cualquier caso, su construcción continúa y un reto se planta sobre sus cimientos en esta complicada prueba: hacer de los planos españoles, de por sí de una complejidad grandiosa, una obra capaz de resistir los grandes terremotos del país.

Paradas indispensables en Rancagua

La ciudad de Rancagua flanquea al este con la imponente Cordillera de los Andes, al sur por el río Cachapoal, y en los cuatro puntos por viñedos, frutales y haciendas, en muchos casos, históricas. Además, a 40 kilómetros se extiende la imponente Reserva Nacional Río de los Cipreses, perfecta para una escapada de senderismo, con cañones vertiginosos, guanacos y la presencia del loro tricahue.

Viñedos en Rancagua. / Istock / Martin Schneiter martin@reisegraf.ch

Pero hasta finalizarse la obra, Chile esconde otros muchos secretos que harán de su visita un viaje inolvidable. Aquí te dejamos una pequeña selección de imprescindibles:

Campamento Sewell.

Establecido en la llamada comuna de Machalí, en el corazón de la cordillera de los Andes, a pocos kilómetros de Rancagua, este Patrimonio de la Humanidad declarado en 2006, es conocido como la "ciudad de las escaleras", sobre la mina de cobre subterránea más grande del mundo, El Teniente.

Campamento Minero Sewell / Wikicommons/Cristian Fernando Gonzalez Valenzuela/cfegonz

El centro histórico de Rancagua.

Con la planta fundacional de la primera mitad del siglo XVIII, describe un entramado único: cuatro sectores marcados por el cruce sobre la plaza de las cuatro calles principales.

Plaza de los Héroes.

Sitio Histórico y Monumento Nacional, fue lienzo de confrontaciones como la Batalla de Rancagua, en el 1814, llamada también bajo el "Desastre de Rancagua".

Plaza de los Héroes de Rancagua, Chile / Wikicommons/Carlos Figueroa Rojas - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154445271

Iglesia de la Merced.

Considerado Monumento Histórico, la torre de esta imponente iglesia hizo las veces de atalaya durante la mencionada guerra, para observar el avance de las tropas ante la amenaza de asedio.

Iglesia de La Merced, Rancagua / Wikicommons/Seba Flores, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53160513

Casas coloniales de Calle Estado.

Representaciones permanentes de la arquitectura residencial civil típica del siglo XVIII, estas construcciones de adobe y teja son, en muchos casos, valiosos museos y Monumentos Históricos, como La Casa del Ochavo y la Casa del Pilar de la Esquina, calificados con esta última designación, o el Museo Regional de Rancagua.