Uno de los eclipses más fascinantes del planeta: más de seis minutos de oscuridad en 2027 mientras surcas un río rodeado de tesoros arqueológicos

Egipto verá cómo el cielo se oscurece a plena luz del día durante el eclipse solar del 2 de agosto de 2027. En Luxor, junto al Nilo, la totalidad superará los seis minutos. La sombra de la Luna alcanzará una tierra de templos y tumbas reales: una ocasión para viajar a Egipto y conocer Karnak o el valle de los Reyes con una cita astronómica como motivo del viaje.

Egipto verá cómo el cielo se oscurece a plena luz del día durante el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 / Adam Keelan

Eclipse de 2027: cuándo será y por qué deberías verlo desde Egipto

La fecha es el 2 de agosto de 2027. La franja desde la que se verá el Sol completamente cubierto atravesará el sur de España y continuará por el norte de África. En territorio egipcio alcanzará una duración máxima de unos 6 minutos y 23 segundos. La duración de la totalidad cambia con la ubicación: esa cifra corresponde a puntos concretos, no a todo el país.

Luxor añade otro motivo para elegir destino: permite combinar el eclipse con la visita a la antigua Tebas. Su patrimonio conecta con el interés por las grandes civilizaciones que lleva a recorrer Jordania o las ciudades de Uzbekistán y la ruta de la seda . Aquí, las visitas se distribuyen a ambos lados del Nilo.

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Dónde contemplar la totalidad: Luxor y el valle del Nilo

Luxor quedará cerca del centro de la franja de totalidad, con el Sol muy alto sobre el horizonte. La ubicación exacta importa: conviene comprobar cuánto durará el fenómeno desde el lugar elegido y que la vista esté despejada. Estar junto a un templo tampoco implica tener autorizado el acceso al recinto durante el eclipse.

El río permite sumar días de navegación al recorrido. ¿Prefieres dedicar más tiempo a la arqueología o terminar junto al agua? Una estancia en el mar Rojo egipcio puede completar la experiencia. La costa ofrece un cambio de paisaje después de los templos, aunque el punto de observación del eclipse debe comprobarse por separado.

Globos aerostáticos sobrevuelan las ruinas de Medinet Habu al amanecer, en la orilla occidental de Luxor. / EDWIN TAN

Por qué el eclipse puede superar los seis minutos de oscuridad

La Luna estará cerca de su punto de mayor proximidad a la Tierra y se verá relativamente grande. La Tierra, por su parte, habrá pasado poco antes por su máxima distancia al Sol, cuyo disco se verá algo menor. Esa diferencia de tamaños aparentes favorece una totalidad prolongada, junto con la velocidad a la que la sombra lunar recorra el suelo.

Cuando el disco solar quede completamente oculto, podrá distinguirse la corona, su atmósfera exterior. El cambio de luz será el gran momento de la jornada.

Las pirámides de Guiza bajo un cielo estrellado, una imagen nocturna del Egipto monumental. / Manjik

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Karnak y el valle de los Reyes, un viaje más allá del eclipse

En la orilla oriental, la gran sala de Karnak reúne 134 columnas de piedra. Algunas superan los veinte metros de altura. Quienes disfrutan con los templos de Grecia encontrarán aquí otra arquitectura monumental ligada al culto: el complejo estuvo dedicado a Amón-Ra, una divinidad asociada al Sol.

Al otro lado del río, el valle de los Reyes cambia las columnas por corredores excavados bajo tierra. Las tumbas conservan imágenes del viaje nocturno del dios solar, una conexión especialmente sugerente para quienes lleguen atraídos por el eclipse. Tutankamón y Seti I son algunos de los faraones enterrados en esta necrópolis, dentro del conjunto de la antigua Tebas reconocido como Patrimonio Mundial.

Los obeliscos y las ruinas del complejo de Karnak recuerdan la monumentalidad de la antigua Tebas. / bloodua / iStock

Cómo preparar la observación: ubicación, condiciones del cielo y protección ocular

Los registros climáticos favorecen a Luxor, aunque un historial de poca nubosidad nunca garantiza cielos despejados. El polvo también puede afectar a la visibilidad. Agosto es muy caluroso: hacen falta agua, descansos a la sombra y margen para llegar al lugar de observación sin prisas.

Para mirar las fases parciales se necesitan gafas de eclipse en buen estado que cumplan la norma ISO 12312-2; las gafas de sol corrientes no sirven. Solo durante la totalidad completa puede mirarse sin filtros, a simple vista: deben recolocarse antes de que reaparezca el Sol. Los prismáticos, telescopios y cámaras requieren filtros solares adecuados en la parte frontal y asesoramiento experto; las gafas de eclipse no los sustituyen. Las indicaciones de la Sociedad Astronómica Americana detallan estas precauciones.

Una familia contempla un eclipse solar total, el fenómeno que llevará la mirada hacia Luxor el 2 de agosto de 2027. / kdshutterman

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Egipto para ver el eclipse, surgen preguntas: cuántos días dedicar, dónde observarlo o cómo distribuir las visitas con el calor de agosto. Contar con expertos que conocen el destino de primera mano ayuda a encajar esos detalles. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que puedas viajar como eres, ajustando el recorrido a tus intereses y presupuesto, con acompañamiento antes y durante el viaje.

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