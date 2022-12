Viajar a Dubái es una experiencia única en cualquier época del año, pero cuando llega la navidad la ciudad se transforma completamente. Podremos vivir estos días tan especiales de una forma muy diferente. Desde Papá Noel recibiendo a los más pequeños hasta el impresionante parque Ski Dubai donde podremos disfrutar de la nieve en el desierto.

Las mejores ceremonias de iluminación de árboles de Navidad

La Navidad empieza a tomar fuerza en Dubái a partir de la segunda semana de diciembre y continúa hasta bien entrado enero. Curiosamente, el gran día en sí no es festivo, por lo que verás a mucha gente ir a trabajar como de costumbre. Pero esto no impide que nadie se contagie del espíritu navideño, ya que podrás ver la navidad comenzar con diversas ceremonias como el encendido del árbol, villancicos y hasta bailes.

Los monumentales árboles de Navidad de muchos de los hoteles más conocidos se elevan en sus vestíbulos, deslumbrando incluso al grinch más empedernido mientras disfrutas de algunas de las mejores voces de Dubái, y poder degustar bebida y snacks de cortesía. Por supuesto, el Centro Comercial de Dubái es una parada imprescindible, donde además de ver a los residentes del Acuario y Zoológico Submarino de Dubái, podrás admirar la bola navideña más grande del mundo, que pesa más de una tonelada.

Vive el sonido de la Navidad en la Ópera de Dubái

La Navidad no sería igual sin sus maravillosas y alegres canciones navideñas. Es por ello que el gran espectáculo navideño que se organiza cada año en la Ópera de Dubái es una experiencia de la cual no hay que prescindir. La Dubái Ópera Big Band te hará disfrutar de las canciones más navideñas que te llenarán de espíritu festivo, desde Santa Baby o Jingle Bell Rock, hasta Rockin' Around the Christmas Tree o All I want for Christmas is You. Con más de 20 talentosos músicos de jazz, la banda te hará querer demostrar tus dotes musicales con tus canciones favoritas de estas fiestas. Podrás disfrutar de este espectáculo los días 21 y 22 de diciembre, a las 20:00 horas

Disfruta de tradicionales delicias y actividades en los mercados navideños de la ciudad

Uno de los protagonistas de las celebraciones navideñas en Dubai son los mercados navideños, repletos de delicias tradicionales y entretenimiento de primera clase. Desde divertidos puestos navideños hasta glamurosas ferias, Dubái cuenta con toda una gama de mercados navideños que te harán volverte loco. Sin duda alguna los más destacables son:

Winter City en Expo City: Un mercado navideño incomparable en la ciudad que abre sus puertas desde a partir del día 9 de diciembre, donde disfrutar de numerosos puestos navideños, una estación de cartas a Papá Noel, juegos y la segunda edición del espectáculo navideño de la Sra. Claus que se celebró en la pasada Expo 2020. Ski Dubai: Un espectáculo invernal repleto de atracciones, películas, regalos, puestos de comida, actividades para hacer muñecos de nieve y mucho más, abierto todos los días hasta el 25 de diciembre de 2022.

Winter Garden, Habtoor City: Winter Garden, en Habtoor City, está repleto de puestos para explorar, en los que podrás encontrar hermosos objetos de artesanía hechas a mano, prendas de vestir y otros artículos únicos, así como un montón de adornos navideños para llevarte a casa. Este mercado estará abierto todo el mes de diciembre a partir de las 16:00 horas.

Mercado festivo de Madinat Jumierah: Uno de los mercados navideños más emblemáticos de Dubái, donde podrás comprar y crear obras de arte, ver la gruta de Papá Noel y divertirte en el carrusel veneciano. Permanecerá abierto desde el 15 de diciembre de 2022 hasta final de mes, de lunes a jueves a partir de las 15:00 y de viernes a domingo a partir de las 12:00

Conoce a Papa Noel en Times Square Centre Dubai

La Navidad no sería Navidad sin su protagonista más especial... ¡Papá Noel! Esta Navidad, podrás visitar a Papá Noel en su gruta de madera y conocer a su pequeña compañía de elfos en la aldea de pan de jengibre del Times Square Centre de Dubái. Definitivamente es un lugar mágico para que los más pequeños disfruten de Papá Noel en persona y traigan sus listas de deseos navideños.

Diviértete en la nieve en Ski Dubai

¿Pensabas que en Dubai no se podía jugar en la nieve? Te equivocas. Dentro del ajetreado Mall of the Emirates, podrás descubrir Ski Dubai, una de las atracciones turísticas más innovadoras y emocionantes de Oriente Medio donde podrás disfrutar al completo de la experiencia navideña jugando en la nieve. Un espacio donde podrás jugar con los pingüinos, hacer muñecos de nieve, rodar colina abajo, montar en trineo doble o incluso aventurarte en una caverna de nieve. ¡Toda una experiencia en la que podrás desafiarte a ti mismo deslizándote por las colinas nevadas de Ski Dubai!