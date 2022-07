Cómo aprovechar al máximo un fin de semana en Disneyland París

Día 1

¡A divertirse!

Una buena forma de empezar el día es con una dosis de adrenalina y diversión. Y Disneyland Paris nos ofrece tanta como queramos: siéntete un grumete en Pirates of the Caribbean, sumérgete en una auténtica historia de terror en Phantom Manor o siente la fuerza del espacio en la atracción más potente del parque: Star Wars Hyperspace Mountain. Y no olvides los clásicos como Peter Pan’s Flight, en el que alzar el vuelo en un recorrido mágico.

Momento ñam

El estómago empieza a rugir y nos disponemos a deleitarnos el paladar en uno de sus tantos restaurantes. Hay para elegir: Plaza Gardens, un buffet con vistas al Castillo de la Bella Durmiente; Agrabah Cafe, en el que vibrar con Aladdín o Casey’s Corner, tu lugar de ensueño si eres un verdadero fanático de los perritos calientes.

Música y acción

La música está por todas partes, pero si quieres algo realmente especial tienes que dirigirte al teatro de Frontierland para ver The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, un exclusivo musical que recorre los momentos más emblemáticos de El Rey León. Si prefieres algo al aire libre, tu lugar está frente al castillo para disfrutar de Disney Stars on Parade, la cabalgata más famosa de todo el parque.

Día 2

Aventura épica

Nos dirigimos hacia Walt Disney Studios, que estrena su expansión más ambiciosa hasta la fecha: Avengers Campus, la primera base de los Vengadores de toda Europa que abre sus puertas el 20 de julio. Aquí podrás ayudar a Spider-Man lanzando telarañas, salvar el universo junto a Iron Man y Capitán Marvel, bailar con los Guardianes de la Galaxia o ver a la Viuda Negra luchar contra las fuerzas del mal.

Clásicos y modernos

Antes de salir de Avengers Campus, no podemos olvidarnos de pasar por la nueva y exclusiva atracción Avengers Assemble: Flight Force, una nueva montaña de alta velocidad en la que podrás formar parte del equipo de Capitana Marvel y el inigualable Iron Man. Si eres más de los clásicos del parque, debes dirigirte a Crush’s Coaster para navegar con Nemo y sus amigos, o sortear las trampas de la cocina en Ratatouille: The Adventure.

Siéntete pequeño

Platos gigantes que dividen las mesas, corchos de champán como taburete y tenedores que se alzan a varios metros por encima de nuestra cabeza. Nos reducimos al tamaño de una rata para entrar en el Bistrot Chez Rémy, uno de los restaurantes más exquisitos de todo el parque, con auténticas delicias francesas.

Día 3

30 años de sueños

No encontramos un mejor momento para visitar Disneyland Paris que este año porque celebra su 30 aniversario. Para ello han preparado un nuevo espectáculo, Dream... and Shine Brighter!, que se puede disfrutar frente al castillo y que cuenta con más de 30 personajes Disney. Otra novedad son sus renovados y bellos nuevos jardines Gardens of Wonder, formados por 30 esculturas cinéticas que cobran vida, y que representan a una gran variedad de personajes Disney y Pixar.

De compras

Una buena penúltima parada es Disney Village, una zona donde podemos encontrar tiendas tan increíbles como Disney Store: podrás crear tu propia espada láser en la zona dedicada a Star Wars y encontrar todo tipo de peluches y accesorios de tus películas favoritas. Aunque la oferta de Disney Village abarca mucho más: cines, restaurantes y actuaciones completan la oferta.

Broche final

Una escapada perfecta a Disneyland Paris debe acabar con Disney Illuminations, su mágico espectáculo nocturno en el castillo. A este, y por tiempo limitado, se le suma el nuevo espectáculo Disney D-Light, que incluye una espectacular coreografía de drones que homenajean su 30 aniversario y que te dejará sin palabras.