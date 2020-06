Mickey también se desconfina: Disneyland Paris reabre el 15 de julio

Disneyland Paris ha anunciado hoy la reapertura escalonada del Resort a partir del próximo 15 de julio de 2020, empezando por el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village. La reapertura sigue las recomendaciones del Gobierno francés y las autoridades sanitarias, ha sido recientemente aprobada por la Prefectura y se ha establecido conjuntamente con los representantes de la Unión del Comité Social y Económico (CSE).

La prioridad continúa siendo la seguridad y el bienestar de los visitantes y de los empleados para poder recibirlos de nuevo en Disneyland Paris. Además, Disneyland Paris ha anunciado el calendario de apertura previsto para el resto de los hoteles que incluye al Disney’s Hotel Cheyenne el 20 de julio, al Disney’s Hotel Santa Fe el 3 de agosto y al Hotel Disneyland el 7 de septiembre. Los hoteles Disney’s Sequoia Lodge y Disney’s Davy Crocket Ranch permanecerán cerrados durante el verano, teniendo previsto confirmar su fecha de apertura más adelante. «Todos los que formamos parte de Disneyland Paris estamos muy contentos de encontrarnos en el camino de la reapertura que tendrá lugar en las próximas semanas » ha dicho Natacha Rafalski, Presidenta de Disneyland Paris.

“Hacer magia, tiene hoy más significado que nunca, nos vemos reflejados en la fortaleza de nuestros empleados y de la comunidad, en el entusiasmo de nuestros visitantes y fans y en un momento positivo para la industria del turismo en Europa dado el creciente número de reaperturas. Esperamos ansiosos el regreso de nuestros empleados, para abrir de nuevo las puertas y dar la bienvenida a nuestros visitantes.” “Estamos entusiasmados de ver como uno de los principales destinos turísticos Europeos y el mayor generador de empleo de Francia, reabre para sus visitantes y empleados,” ha dicho Sophie Huberson, Executive Director of Le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels (SNELAC). “Es un gran hito para el turismo y para el sector del ocio en Francia, y será un paso crucial en la recuperación de nuestra industria”.

Medidas de seguridad y Experiencia en los Parques

La reapertura escalonada incorporará exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad tanto para los empleados como para los visitantes. Estas, incluirán la limitación del aforo y requerirán que las entradas y las reservas se realicen con antelación para controlar el número de visitantes, siguiendo las recomendaciones del Gobierno sobre la distancia de seguridad. Como consecuencia, algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o sufrir modificaciones dependiendo de la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad y de las recomendaciones de las autoridades públicas. Esto incluye Disney Stars on Parade y el espectáculo nocturno Disney Illuminations que regresarán más adelante.

Este verano dos extraordinarios espectáculos, The Lion King: Rhythms of the Pride Lands y Jungle Book Jive, se unirán a las experiencias únicas de Disneyland Paris. Mientras tanto, los encuentros con Personajes se verán afectados de forma temporal, pero continuarán estando presentes en el Parque de manera diferente para seguir entreteniendo y divirtiendo a los visitantes. Otras experiencias, como las zonas de juego y los servicios de maquillaje y peluquería permanecerán temporalmente fuera de servicio. Además, se suspenderá la opción del FastPass para posibilitar la gestión de las colas en las atracciones. Tanto los empleados como los visitantes mayores de 11 años deberán llevar mascarillas mientras permanezcan en el Resort. Se podrá encontrar más información sobre las medidas en www.disneylandparis.com.

5 MANERAS DE DISFRUTAR DE NUEVO DE LA MAGIA DE DISNEYLAND PARIS

1. SELFIES INCREÍBLES CON TUS PERSONAJES DISNEY FAVORITOS

La reapertura de Disneyland Paris ofrece la oportunidad de volver a ver a algunos de tus Personajes favoritos de Disney, Pixar, Star Wars o a los superhéroes de Marvel. Los visitantes tendrán numerosas ocasiones para vivir de nuevo momentos mágicos con ellos y hacerse selfies únicos. Imagina, por ejemplo, entrar en Animation Celebration y visitar el granero de Kristoff y el Palacio de Hielo de Elsa. Los fanáticos del universo Marvel también tendrán la oportunidad de ver a varios miembros de Los Vengadores en Studio Theater. El mismísimo Mickey Mouse estará esperando a los visitantes en su lugar de siempre “Meet Mickey Mouse”.

2. VIAJA MÁS ALLÁ DE TU IMAGINACIÓN

¡Una visita a Disneyland Paris supone viajar a mundos fantásticos! Los visitantes pueden pasar sus próximas vacaciones explorando Fantasyland, inspirada en los cuentos de hadas europeos, dar un paseo por el París de Ratatouille o explorar las maravillas de África, India u Oriente Medio en Adventureland. Estados Unidos está a la vuelta de la esquina en Frontierland, mientras que Jack Sparrow espera para embarcar a los visitantes en un crucero de aventura por el Caribe. Se puede incluso viajar alrededor del mundo en pocos minutos a bordo del barco más alegre que jamás haya navegado, It’s a small world. ¡Y por supuesto, viajar a una galaxia muy muy lejana en Discoveryland!

3. DISFRUTA DE EMOCIONES FUERTES

Los visitantes pueden sumergirse en increíbles historias y montarse en emocionantes atracciones como Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain e Indiana Jones and The Temple of Peril™, sin olvidar The Twilight Zone Tower of Terror™, ¡que les subirá la adrenalina con sus nuevas historias y caídas aún más inesperadas!

4. ES EL MOMENTO DE DECIR SÍ A LOS NIÑOS Y DE VER SUS OJOS BRILLAR DE NUEVO

Hacer malabares con los deberes y el tiempo de juego de los niños mientras trabajas desde casa ha podido ser un desafío para muchos de nuestros visitantes. La buena noticia es que ahora, por fin, pueden decir sí e invitarles a volar de verdad a lomos de un elefante. Dumbo The Flying Elephant es solo una de las muchas actividades populares entre los más pequeños. También podrán sobrevolar Nunca Jamás en Peter Pan’s Flight, derrapar junto con Rayo McQueen en Cars Quatre Roues Rallye o descubrir el universo de Buzz Lightyear en Toy Story Playland.

5. PASEAR POR UNO DE LOS JARDINES MÁS BONITOS DE EUROPA

Pero Disneyland Paris no solo tiene atracciones increíbles. Su arquitectura paisajística está cuidada al detalle, lo que lo convierte en un escenario espectacular repleto de plantas que se extiende a lo largo de 2.230 hectáreas. Si Disneyland Paris fuera un jardín, sería el más grande de Europa. El complejo cuenta con más de 35.000 árboles, 450.000 arbustos y 1 millón de flores que crean una atmósfera exótica, donde las historias cobran vida: desde secuoyas gigantes y cactus en Frontierland, hasta una vegetación oscura y desatendida alrededor de Phantom Manor, pasando por exuberantes y frondosas plantas en Adventureland, y hasta un paisaje tropical en Pirates of the Caribbean.