El viaje en familia más espectacular del año abre sus puertas en Semana Santa: así será la apertura más esperada de la historia de Disneyland Paris

En las afueras de París se ha creado una experiencia que cambia la forma de integrar ocio y cultura en un mismo viaje. A 40 minutos del centro, en Marne-la-Vallée, Disneyland Paris amplía su segundo parque, Disney Adventure World, con una nueva zona temática de gran escala: World of Frozen. No es una atracción más. Es un parque dentro del parque, un entorno completo que recrea el reino de Arendelle con un nivel de detalle y narrativa que redefine la experiencia inmersiva en Europa.