El viaje en familia más espectacular del año abre sus puertas en Semana Santa: así será la apertura más esperada de la historia de Disneyland Paris
La apertura de World of Frozen, el nuevo parque temático dentro de Disneyland Paris, transforma la visita a la capital francesa en un viaje inmersivo pensado para familias que quieran ser de las primeras en descubrir Arendelle en Europa. No es una atracción más. Es un parque dentro del parque.
En las afueras de París se ha creado una experiencia que cambia la forma de integrar ocio y cultura en un mismo viaje. A 40 minutos del centro, en Marne-la-Vallée, Disneyland Paris amplía su segundo parque, Disney Adventure World, con una nueva zona temática de gran escala: World of Frozen. No es una atracción más. Es un parque dentro del parque, un entorno completo que recrea el reino de Arendelle con un nivel de detalle y narrativa que redefine la experiencia inmersiva en Europa.
¿Qué es exactamente World of Frozen?
World of Frozen es una recreación a gran escala del universo de Arendelle inspirada en la saga cinematográfica. El visitante accede a una plaza de arquitectura nórdica, rodeada de fachadas de madera tallada, tiendas tematizadas y espacios que evocan el ambiente escandinavo.
El eje visual lo marca la Montaña del Norte, que se alza sobre el lago central y articula el paisaje del nuevo territorio. Este elemento no es solo decorativo: organiza la circulación y refuerza la sensación de estar dentro de un escenario cinematográfico.
La zona incorpora áreas interactivas, restaurantes tematizados y encuentros con personajes. Todo está concebido para que la experiencia no sea fragmentada, sino envolvente. El visitante no pasa por Frozen; entra en su mundo.
En el contexto europeo, donde los parques han evolucionado de forma más gradual, esta ampliación posiciona a Disneyland Paris en una nueva etapa basada en territorios inmersivos completos.
¿Cuáles son las atracciones y experiencias imprescindibles?
La gran protagonista es Frozen Ever After, un fascinante crucero musical a bordo del cual vivirás aventuras junto a Elsa, Anna y sus amigos.
La experiencia comienza en los muelles de Arendelle y se adentra por pueblos y bosques hasta ascender por la Montaña del Norte rumbo al Palacio de Hielo. Durante el recorrido, escenas icónicas y canciones inolvidables como Suéltalo acompañan el viaje. Es una atracción familiar, envolvente, más narrativa que intensa, pensada para emocionar.
Pero la experiencia no termina ahí. Mientras recorres las calles de Arendelle puedes participar en las celebraciones del reino y disfrutar de un espectáculo exclusivo en Arendelle Bay, frente al Castillo, donde la música, el color y la puesta en escena convierten la visita en una auténtica fiesta.
Además, se puede vivir el Encuentro de la Realeza con Elsa y Anna, una experiencia organizada mediante cola virtual a través de la aplicación oficial, que permite conocer a las protagonistas en un entorno especialmente diseñado para la ocasión.
Durante el paseo es habitual cruzarse con personajes y habitantes del reino, lo que refuerza la sensación de estar dentro de la historia.
¿Por qué esta apertura cambia un viaje a París?
Integrar Disneyland Paris en un itinerario por la capital francesa ya no es solo una decisión familiar: se convierte en un complemento estratégico al viaje cultural.
El contraste funciona. Tras recorrer el Louvre, pasear por el Sena o descubrir barrios como Le Marais, dedicar una jornada a Disney Adventure World introduce una dimensión lúdica que equilibra el ritmo del viaje.
Con la llegada de World of Frozen, la visita adquiere un valor adicional: ser de los primeros en conocer una nueva zona temática dentro de uno de los complejos más visitados de Europa. Para muchas familias lectoras de VIAJAR, este estreno puede convertirse en el verdadero motivo del viaje.
La conexión en RER desde el centro de París facilita dedicar uno o dos días al complejo sin necesidad de cambiar de alojamiento.
Para quienes planean una escapada de tres o cuatro días, la fórmula habitual es combinar dos jornadas en la ciudad con una dedicada íntegramente al parque. En viajes más largos, puede reservarse un tramo completo para disfrutar tanto del parque principal como de Disney Adventure World.
La evolución hacia áreas inmersivas completas sitúa a Disneyland Paris en la misma línea que otros grandes destinos internacionales que apuestan por territorios temáticos integrales. París seguirá siendo capital cultural. Pero ahora suma un nuevo mundo narrativo a su oferta turística.