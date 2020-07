Disneyland Paris da oficialmente la bienvenida a los visitantes

El pasado miércoles, Disneyland Paris ha dado la bienvenida a los visitantes con una ceremonia muy especial. La reapertura escalonada de Disneyland Paris empieza con el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, Disney Village y el Hotel Disney’s Newport Bay Club que abren con exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad reforzadas siguiendo las recomendaciones del Gobierno francés y de las autoridades sanitarias. Con el Castillo de la Bella Durmiente como fondo, Natacha Rafalski, Presidenta de Disneyland Paris, ha sido la encargada de conducir este momento tan especial que ha tenido lugar en Main Street, U.S.A. Durante la cerremonia ha estado acompañada por los Personajes Disney y algunos empleados, incluyendo los “Magic Keepers” que han sido los encargados del cuidado del Resort durante el periodo de cierre.

“Este día tan esperado es resultado de un increible esfuerzo en equipo de nuestros empleados, que son el corazón de la magia, y de las autoridades públicas que nos han ofrecido de manera permanentemente un apoyo incondicional,” ha dicho Natacha Rafalski. “Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Disneyland Paris, un capítulo en el que dar a nuestros visitantes la oportunidad de compartir momentos felices con la familia y amigos cobra más importancia que nunca".

La reapertura de Disneyland Paris supone también la oportunidad de continuar con el compromiso continuo del Resort de apoyar a las comunidades locales. El 4 de agosto, los Disney VoluntEARS darán la bienvenida a niños y familias de la región de Île-de-France para disfrutar de un día en el Parque Disneyland. Esto se suma a las donaciones por valor de más de 1,5 millones de euros en alimentos y suministros médicos a la comunidad local y a la plantación de miles de flores para reconocer y honrar al personal del hospital local y ayudar a embellecer la comunidad en los últimos meses.

Medidas Sanitarias y de Seguridad

Disneyland Paris mantiene su compromiso con el bienestar de sus visitantes y empleados y por ello ha reimaginado la experiencia del Resort implementando nuevas medidas sanitarias y de seguridad que siguen las recomendaciones del Gobierno francés y de las autoridades francesas junto con el equipo de expertos sanitarios de Disneyland Paris.

Este enfoque reune numerosas medidas que ayudan a promover la salud y la seguridad como la meticulosa gestión para reducir el aforo y con ello la distancia de seguridad, las exhaustivas medidas de limpieza en todo el Resort incluyendo lugares de contacto frecuente, nuevas políticas, prácticas y formación para que los empleados puedan ayudar a poner en práctica estas medidas y la exigencia de uso de mascarillas para todos visitantes mayores de 11 años, empleados y proveedores. Más información disponible en esta web.

La Experiencia del Visitante

En la reapertura, los visitantes descubrirán que algunas experiencias han sido ajustadas y otras están temporalmente fuera de servicio pendientes de regresar en una fecha posterior mientras que nuestra magia y legendario storytelling permanecen inalterables. Los que busquen emociones fuertes disfrutarán de icónicas atracciones como Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, Indiana Jones and the Temple of Peril, y The Twilight Zone Tower of Terror, mientas que las familias podrán planear sobre Neverland en Peter Pan’s Flight, disfrutar junto con Rayo MacQueen en Cars Quatre Roues Rallye y aprender a volar en Dumbo the Flying Elephant.

Los Personajes estarán presentes en el Parque de nuevas e innovadoras maneras con el fin de entretener y deleitar a los visitantes, mientras que las experiencias únicas de compra y gastronomía volverán de nuevo al Resort. Los aclamados espectáculos The Lion King: Rhythms of the Pride Lands y Jungle Book Jive también regresarán a lo largo de este verano. Además otras nuevas y excitantes experiencias como Cars Route 66 Road Trip y Disney Junior Dream Factory, el reimaginado hotel Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel están por llegar a Disneyland Paris, así como la vuelta de eventos exclusivos previstos para el 2021 como Disneyland Paris Pride, Electroland y Disneyland Paris Run Weekend, sin dejar de mencionar el esperado Avengers Campus que llegará más adelante.

Los visitantes que ya tengan una entrada sin fecha o que posean un Pase Anual, necesitarán registrarse antes de su llegada en la nueva plataforma de registro online, para garantizar su acceso al recinto. Aquellos visitantes que ya dispongan de una entrada con fecha, no tendrán que registrarse y su admisión estará garantizada.