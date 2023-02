Disneyland Paris ilumina la noche con su explosivo espectáculo: 'Avengers: Power The Night'

Uno de los lugares más felices de la Tierra está ya listo para emocionar, además, a todos los fans de los superhéroes de Marvel: 'Avengers: Power the Night' de Walt Disney Studios Park en Disneyland Paris no es como las películas ni como los cómics, es un espectáculo totalmente nuevo al que acompaña desde abajo un coro… "¡Oh!" No hay mejor forma de comenzar los últimos festejos, esa Grand Finale del 30 Aniversario del parque, que con un espectáculo original y de edición limitada, pues solo estará en funcionamiento hasta el 8 de mayo de 2023.

500 drones. Fuegos artificiales. Proyecciones de vídeo. Luces. Banda sonora. Efectos especiales. No se puede decir que este nuevo espectáculo sea la versión adulta a pocos metros de 'Disney Illuminations' en el Castillo de la Bella Durmiente, porque, sencillamente, ambos están hechos para que disfruten y se emocionen mayores y pequeños. En realidad, esta es la máxima de Disney en sus parques y basta unos minutos en estos lugares mágicos para convencer y entusiasmar a cualquiera.

Cómo es 'Avengers: Power the Night'

'Avengers: Power the Night' es un juego en el que los imagineers, esto es, los encargados de la creación de atracciones y espectáculos de Disney, han combinado todo lo que, en esencia, nos gusta de Los Vengadores. Así lo explicaba horas antes Arnaud Feredj, Show Director: "Es un espectáculo basado en Los Vengadores. Va a mostrar todos los poderes de Los Vengadores de una forma única. Tiene un guion y una parte emocional. Al final del día nos vamos a juntar todos en Avengers Campus [la recién estrenada zona del estudio dedicada al universo Marvel] y vamos a descubrir la fuerza de cada uno de ellos."

Para dejarlo claro, añade: "Las imágenes no son los actores. Tampoco son los cómics. Así que propusimos crear algo nuevo y, siguiéndonos en nuestra locura, dijeron que sí."

Con el Hollywood Tower Hotel como escenario principal y durante 8 minutos y 36 segundos, este espectáculo conjuga mágicamente vídeo, iluminación, fuegos artificiales y las asombrosas figuras que forman esos ya famosos drones. Aderezado, todo ello, con algunas de las melodías más icónicas de Marvel reinterpretadas por una orquesta sinfónica en los míticos estudios de Abbey Road en Londres.

Un guion perfecto hace que parezca natural la forma en que todo encaja, y un disparo comienza en la ilustración del edificio pero termina en auténtico fuego aéreo o la sorpresa, mayúscula, cuando un martillo volador parece estar a punto de derribarlo todo. Y, mientras, se suceden todos los personajes míticos de la casa: Thor, el Capitán America, Groot adolescente en modo DJ, Antman, la Bruja Escarlata, Capitana Marvel, el añorado Ironman, Shang-Chi, que se asoma por primera vez en Disneyland Paris, y cuando casi creemos encontrarnos en los créditos (imaginarios) y se acerca el momento de cerrar el parque aparece la ultimísima sorpresa, el joven Spiderman posado sobre el edificio.

Sobre esto, evidentemente, Arnaud Feredj también tiene la clave: "Tenemos que esperar hasta muy muy muy al final para encontrar ese sentido del humor de Marvel. Al igual que ocurre con las películas, claro." "Esto será una sorpresa para vosotros, y también lo fue para mí," señala, entre risas, Laurent Perchais, CEO de Dronisios (la empresa que ha aportado su saber hacer en este espectáculo tras el éxito de su colaboración en D-Lights, otra de las joyas de este 30 Aniversario de Disneyland Paris).

Sin duda, la apuesta más espectacular que hemos visto en muchísimo tiempo, que por sí sola bien merece un paseo hasta París (que al fin y al cabo está demasiado cerca como para pensárselo), y rápido pues solo estará hasta el 8 de mayo de 2023. Para completar la experiencia, basta con pasar una jornada emocionante en el novísimo Avengers Campus, donde se puede entrenar con algunos de los personajes, cruzárselos al descender de su avión insignia o incluso comer en Stark Industries.

Y si las ganas y energías lo permiten, nunca sobra buscar el contraste con el mundo clásico: ya sea en la preciosa atracción de Ratatouille o cruzando al otro parque, donde siempre esperan la encantadora Main Street, la casi secreta barbería en funcionamiento y los espectáculos 'It's Time to Shine!', 'D-Lights' y 'Disney illuminations' por el 30 Aniversario. Quedan sorpresas por llegar en esta recta final del aniversario (y más allá) pero, sin duda, ir a Disneyland Paris siempre te cambia un poquito (a mejor) la vida.