Disneyland Paris anuncia el regreso del espectáculo 'The Lion King: Rhythms of the Pride Lands'

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en el Parque Disneyland

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands es un espectáculo de 30 minutos de duración creado especialmente para Disneyland Paris. Con una impresionante coreografía y un vestuario absolutamente original, decenas de cantantes, bailarines, acróbatas y percusionistas, conseguirán que las aventuras de Simba, Nala, Rafiki, Timon y Pumba cobren vida varias veces al día en el Frontierland Theater del Parque Disneyland.

Nuevo servicio de acceso garantizado

Disneyland Paris ofrece a los visitantes la oportunidad de aprovechar al máximo su visita y planear su día con el nuevo servicio digital disponible en su App oficial. Con la vuelta del espectáculo The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, se ha creado un nuevo servicio de pago para garantizar el acceso. Con él, se podrá elegir y reservar el momento en el que disfrutar de la vuelta de este icónico espectáculo a Disneyland Paris. Este servicio se puede reservar en la aplicación móvil de Disneyland Paris, en Disneylandparis.com o llamando a la central de reservas. También se podrá reservar en un lugar creado específicamente para este propósito situado a la izquierda del City Hall en el Parque Disneyland.

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands seguirá siendo gratuito para los visitantes (sujeto a capacidad de aforo). El servicio de acceso garantizado, que saldrá a la venta el 13 de octubre, tendrá un número de asientos limitados para cada actuación. Los visitantes que dispongan del Pase Anual podrán beneficiarse de este servicio, junto con un acompañante, con un descuento especial del 15% llamando a la central de reservas o dirigiéndose al City Hall en el Parque Disneyland. El número de plazas con descuentos estará también limitado.

Cabe destacar que el servicio de pago estará a la venta a partir del 13 de octubre con un precio de 15€ por persona. Este precio, de lanzamiento, estará sujeto a cambios y solo prevalecerá el precio mencionado en el momento de la confirmación del acceso garantizado excepto en caso de cancelación del espectáculo. Además será necesario disponer de una entrada al Parque Disneyland para poder acceder al espectáculo.

Datos curiosos

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands tiene lugar en un teatro equipado con un sistema de audio de 360 grados que equivale a tres veces el Sistema de audio de los teatros Imax que pone a los visitantes en el centro de la acción. El Frontierland Theater es el cuarto teatro del mundo equipado con este tipo de sistema de audio.

El espectáculo tendrá lugar en el escenario más grande construido en Disneyland Paris (con 40 metros de ancho) y contará con una escenografía compuesta por tambores gigantes situados en diferentes niveles.

Las famosas melodías de El Rey León, que han cautivado a tantísimas generaciones, vuelven con este espectáculo creado para Disneyland Paris. El espectáculo cuenta con nueve títulos que compartirán las historias de Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timón y Pumba:

The Circle of Life

I Just Can’t Wait To Be King Be Prepared

Hakuna Matata Shadowland

Can You Feel the Love Tonight Endless Night

He Lives in You

Busa / King of Pride Rock

La banda sonora fue grabada en los Angel Recording Studios en Londres con una orquesta sinfónica, una gran banda, una gran sección rítmica y una docena de instrumentos africanos como djembes, tamas, kalimbas, kora, congas y bongos.

30 cantantes, bailarines, acróbatas y percusionistas dan vida a este espectacular mundo con coreografías originales y 400 prendas de vestuario creadas especialmente para las necesidades del espectáculo.