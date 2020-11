Dime qué música escuchas... y te diré cuál es tu próximo destino

¿Imaginas hacer un viaje por carretera sin música? Nosotros no, y sabemos que tu tampoco. Los viajes con amigos o familiares en los que entonamos nuestros ‘singles’ favoritos a pleno pulmón son la mejor excusa para empezar un viaje de la mejor forma posible.

Y es que la música es capaz de cambiar nuestros estados de ánimo, e incluso hasta de reforzar algunos de nuestros pensamientos. Y, por supuesto, es capaz de trasladarnos a otros momentos y a otros lugares.

La música, además, nos sirve como aliciente para visitar algunos lugares de la geografía mundial. Y es que como afirma el grupo de investigación dedicado a la ‘Economía del Turismo’ de la Universidad de Córdoba “alrededor del 80% de las personas indican que la música es una importante motivación para viajar”.

Y qué razón… Viajar para conocer algunos lugares de conocidos músicos famosos, o la cuna del nacimiento de algunos géneros e incluso algunos bares o tablaos flamencos, como es en el caso de nuestro país, suelen ser un importante aliciente a la hora de hacer las maletas hacia nuestro próximo destino.

Por eso, desde la redacción de viajar hemos pensado en qué lugares nos evocan diferentes géneros musicales, y que nos dejan una panorámica de algunos lugares del planeta donde poder sentir de verdad la música que llevamos dentro.

Piensa ya cual es tu género favorito, porque aquí va tu próximo destino…

Electrónica

Tu destino es… Amsterdam

¿Apasionado de la electronica? Has llegado a tu destino. Y es que aquí han nacido algunos de los más importantes Djs del mundo, como Martin Garrix, Tiesto, Hardwell, Armin Van Buuren, Afrojack… lo que lo convierten en uno de los lugares por excelencia de este género musical que arrasa en todo el mundo.

Así que sí, si eres un apasionado de la música electrónica no busques más, porque este es definitivamente tu destino. Pero si quieres vivir el país de verdad a través de la música electrónica, prepara tu próximo viaje (cuando la covid lo permita) para ir a uno de los festivales más espectaculares del país: El Amsterdam Dance Event.

Tampoco debes perderte alguno de sus festivales repartidos por todas las ciudades del país en su famosísimo ‘Dia del rey’… allí si que saben festejar bien un día con el mejor ritmo y el mejor ambiente... eso sí ataviados con una prenda naranja, como marca la tradición.

Hard Rock

Tu destino es… Escandinavia

Y es que como no va a ser el destino de los amantes de este género… si aquí nació el mismísimo Odín, el líder de los dioses Aesir según la mitología nórdica. Escandinavia, en su conjunto, es bien conocida mundialmente por ser uno de los epicentros de este género musical, que seguro conoces…

¿Te encanta The Hellacopters? ¿O quizás The yum yums? Bueno… si es que no tienes que pensártelo ni un minuto más, tu próximo destino es nórdico y está en Escandinavia, donde además podrás deleitarte con algunos de los bares de rock más espectaculares del planeta.

Pop

Tu destino es… Reino Unido

Inglaterra, históricamente, ha sido uno de los privilegiados testigos de la auténtica revolución cultural, hedonista y moderna que floreció en la música a finales de los años 60. Y es que la ciudad del Támesis ha visto nacer a grupos tan importantes mundialmente como ‘The Beatles’.

Qué decir de Liverpool… ciudad natal de los integrantes de este grupo y que llevan por bandera haber sido el hogar de uno de los grupos más celebres de la historia de la música. Su música si bien podríamos catalogarla en diferentes género, el pop sin duda es uno de ellos.

No lo pienses más… además de Liverpool otras ciudades como Londres tienen para ofrecerte un gran catálogo de bares, garitos y salas de música donde poder deleitarte de lo mejor de lo mejor de la escena pop. ¿Qué nos dices?

K-Pop:

Tu destino es… Corea del sur

¿Eres fan de Blackpink? ¿O quizás eres más de Mamamoo? Bueno… sea el que sea si el K-pop es lo que te mueve en tu día a día sabrás de sobra que a donde debes ir es a Corea del Sur. Y es que aquí nació este género que ahora está arrasando por todo el planeta con sus novedosos ritmos y sus pegadizas canciones…

¿Recuerdas el Gangnam Style? Es una de las primeras canciones de K-pop que escuchó mundialmente, seguramente y para el público general, de este divertido género que se ha convertido en la nueva baza de la política coreana.

Jazz

Tu destino es… Nueva Orleans

Qué vamos a decirte de esta jazzística ciudad, que vió nacer a este género musical por excelencia. Y es que las calles de Nueva Orleans, al caer la noche, se inundan de ritmos al compás del saxofón, clarinete, piano…

Esta ciudad, que descubrió los primeros acordes de este homenajeado género a finales del siglo XIX es, sin duda, tu próximo destino. Y es que aquí encontrarás a cada esquina un bar en el que poder disfrutar de estos ritmos tan pegadizos, e incluso en sus propias calles a modo de 'charanga' a varios amantes locales que te deleitaran con su música mientras paseas por sus calles.

Clásica

Tu destino es… Viena

El destino al que Wolfgang Amadeus Mozart llamó su hogar, y que hoy en día es el epicentro de uno de los conciertos más especiales de comienzo de año. Hablamos del concierto de año nuevo en el que es típico escuchar algunas obras como ‘El Danubio Azul’ o la ‘Marcha Radetzky’.

Esta ciudad, con su Filarmónica de Viena, es un lugar ineludible para disfrutar de algunos de los mejores conciertos de música clásica del planeta. Y eso sin olvidarnos del especial evento al aire libre frente al Palacio de Schonburn que esta misma filarmónica hace todos los años, y al que asisten alrededor de 100.000 personas. Si tienes la oportunidad, ya sabes… coge tu maleta y disfruta de esta magnífica ciudad.

Reggaeton

Tu destino es… Puerto Rico y Colombia

La industria musical del reggaetón, si bien está repartida prácticamente por todo el globo tiene un punto neurálgico que no es otro que América Latina. Nosotros te proponemos dos destinos basándonos en que son la cuna de algunos de los cantantes más celebres de este género.

Es por eso que uno de tus destinos es Puerto Rico, y es que aquí han nacido Daddy Yankee y Ozuna, dos de los más aclamados y escuchados de este género en todo el planeta. Y además… ¿A quién no le apetece un poco de música en sus paradisiacas aguas? Nosotros nos morimos por catarlo…

Pero si prefieres otro destino… para ti también tenemos Colombia. Karol G, Maluma y J Balvin nacieron entre sus fronteras y, a día de hoy, componen también el cartel de los artistas más escuchados en su género. ¿Te apetece un poco de perreo? Has llegado a tu destino.

Flamenco

Tu destino es… España

No hace falta mayor explicación… España es el centro neurálgico de este arte que combina la música vocal, la danza y el acompañamiento musical y que es uno de los principales reclamos del turismo de nuestro país.

Con sus tablaos flamencos y sus grandes referentes musicales como Camarón de la Isla, Lola Flores o alguno de los Morente, sitúa a nuestro país como la cuna de este género musical atractivo y cautivador.

Tampoco podemos olvidarnos de Rosalía, uno de los grandes referentes internacionales españoles, que ha conseguido fusionar con toques flamencos su música y que ha conseguido llegar a un público inmenso gracias a este arte.

Así que… bájate a Andalucía y allí déjate llevar por alguno de los tablaos flamencos más espectaculares, o siente el cante en sus propias calles.

Techno

Tu destino es… Berlín

Su escena musical está muy marcada por su vibrante música techno, que se acentúa a través de sus clubes nocturnos (y diurnos) y en algunas de las ‘rave’ que se celebran en el país, sitio de real peregrinaje para todo el technero que se precie.

Y es que este destino se ha consolidado como un verdadero templo llamado ‘la capital del techno’. Y es que aunque este género se originó en Detroit, ha sido Berlin quien se ha llevado el verdadero galardón de centro neurálgico de esta música que, sinceramente, engancha.

¿Ganas de una buena fiesta techno? Ya sabes cual es tu siguiente destino post-covid para pegarte una de las mejores fiestas de tu vida.

J-Pop

Tu destino es… Tokio

El J-pop no es otra cosa que el pop japonés y que tiene una influencia de la música tradicional japonesa y de la occidental moderna. Aquí es muy típico ir a algunos de sus karaokes, donde encontraremos a fanáticos de estos lugares entonando algunas de las mejores canciones de este género.

Country

Tu destino es... Nashville

Y es que si eres un verdadero amante de este género, esta es la ciudad que debe estar en tu mapa para tu próximo viaje. La conocida como ‘ciudad de la música’ expulsa Country por todos sus poros.

Aquí no tienes que buscar mucho… aparte de sus calles inundadas por este género nos encontramos con el Country Music Hall of Fame Museum, donde hay más de dos millones de objetos que nos muestran toda la historia de este género tan escuchado en Estados Unidos.

Hip-Hop

Tu destino es... El bronx

Y es que es un sitio de ineludible visita si eres un verdadero amante de los versos del hip-hop. Fue aquí, en este neoyorquino barrio donde nació este género en la década de los años 80 en las llamadas ‘block parties’.

Y es que aquí era habitual la competición entre los organizadores, que se materializaba en letras habladas o cantadas sobre una letra musical. Así que bueno… tu destino está aquí si quieres vivir de primera mano los inicios de un género musical que ha recorrido, literalmente, medio mundo.

Heavy Metal

Tu destino es... Finlandia

Aunque se originó a finales de la década de los 60 en Reino Unido y Estados Unidos, hoy en día su centro neurálgico se encuentra en Finlandia. Este género veloz y más agresivo que otros géneros como el punk rock es una verdadera delicia para los habitantes de Finlandia.

Y es que este país es el que tiene la mayor cantidad de bandas de Heavy Metal per cápita del mundo. Y es que tiene, concretamente 54 bandas de metal por cada 100.000 habitantes…