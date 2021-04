Diez destinos a los que será seguro viajar este verano (y en algunos, te podrás quitar la mascarilla)

La llegada masiva de vacunas a la mayoría de los países, las restricciones, los confinamientos y la mayor responsabilidad de los ciudadanos ha hecho que los casos de covid-19 hayan bajado significativamente en muchos países y que el horizonte de viajes al exterior en los próximos meses se vea un poco más claro. Aunque todo hay que considerarlo con precaución, las fronteras comienzan a abrirse y los casos de prohibición y cuarentena cada vez son menos. También las compañías aéreas van ampliando lentamente sus destinos y frecuencias, los hoteles refuerzan sus medidas de seguridad y en muchos lugares ya se celebran conciertos y actuaciones.

Por ejemplo, con la perspectiva de que en la Unión Europea se haya vacunado al 70 % de la población para este verano, más del 52% de los europeos indican que tienen intención de viajar en los próximos meses... y que el destino prioritario será España. Pero mientras las cosas se van normalizando lentamente, no está mal hacer un repaso a los destinos que parecen más seguros para viajar próximamente y donde no hay requisitos para hacerlo o son mínimos. Y también aquellos en lo que no hay que pensar por el momento y en los que los viajes habrá que posponerlos a 2022 o más delante. Esta es la selección que han hecho el buscador de vuelos y hoteles jetcost.es.

Los destinos más seguros

España abierta

En teoría, cuando se levante el Estado de Alarma y las restricciones entre Comunidades, en España se podrá viajar libremente entre provincias y Comunidades abiertas. De hecho, se estima que, como ya ocurrió en el verano de 2020, España sea el principal destino de los españoles, algo, por otra parte, que viene ocurriendo siempre, desde mucho antes de la pandemia. Tan solo el 9% de los españoles sale al extranjero para sus vacaciones y este año serán menos.

Por otra parte, España va a estar lista en junio para utilizar el certificado verde digital europeo y para decir a todos los turistas del mundo que pueden volver a visitar el país. También se ha acogido con interés la noticia de que los turistas estadounidenses vacunados podrán entrar en la Unión Europea.

Israel, a punto de volver a la normalidad (con mayúsculas)

Ha sido uno de los países que más rápidamente ha vacunado a su población que ya lo está el 56,1% con la pauta completa, a punto de conseguir la inmunidad de rebaño y el primero (junto con algunos lugares de Estados Unidos y Gibraltar) que ha autorizado pasear sin mascarilla. Desde finales de mayo se podrá viajar libremente siempre que se trate de turistas en grupo (los turistas individuales tendrán que esperar) y un cupo de 3.000 pasajeros diarios, vacunados contra la covid-19 y que además presenten una PCR negativa previa el inicio del viaje. También tendrán que hacerse un test serológico al llegar a Israel aunque este último requisito podría desaparecer si finalmente se llega a algún acuerdo respecto al carnet de vacunación.

Los visitantes podrán comprobar el aumento de papelitos con peticiones entre los huecos del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, ofrecidos durante los duros meses de pandemia en el lugar más visitado de la ciudad. También disfrutarán de la animación de Tel Aviv y de los mágicos barros y aguas del Mar Muerto en los muchos balnearios que hay en sus orillas.

Egipto, a la espera del Gran Museo

El vecino Egipto también se abre al turismo con pocas limitaciones. Con una incidencia de solo 6,3 por 100.000 personas y relativamente pocos casos de covid, en un país que tiene más de 100 millones de habitantes, el país de los faraones trata de dar facilidades a sus visitantes. No es necesaria cuarentena, aunque se debe presentar una tarjeta de salud pública a la llegada y una prueba PCR negativa, que también se puede hacer al llegar.

Las pirámides esperan ansiosas a su nuevo vecino el Gran Museo Egipcio, el mayor museo de Arqueología del mundo, que competirá con el Museo Nacional de la Civilización Egipcia donde hace poco se trasladaron 22 momias reales en un espectacular desfile, y donde se mostrarán decenas de miles de piezas. Se inaugurará previsiblemente en 2021, pero aún no hay fecha concreta.

Chipre, bajo la protección de Afrodita

Las personas procedentes de España pueden acceder libremente si están vacunados o llegar provistos de un test PCR negativo realizado 72 horas antes del inicio del viaje y someterse a una segunda prueba a su llegada a los aeropuertos de Larnaca o de Pafos. Hasta que no se obtenga resultado del test, el viajero debe guardar aislamiento.

Los que lleguen a esta isla comprobarán por qué la diosa Afrodita decidió nacer en este bello entorno surgiendo de las aguas de una de sus playas seductoras, al pie de crestas de montañas perfumadas, y rodeadas de viñedos salpicados de olivos y ruinas antiguas, huertos de cítricos y pueblitos de piedra. También verán que Chipre, es hoy un país moderno con un destacado patrimonio histórico y cultural y una evidencia viviente de las rutas de la cultura europea.

Tailandia, del paraíso Phuket a la bulliciosa Bangkok

Tailandia ha optado por abrir por etapas a los turistas vacunados, con Phuket como destino piloto, en el que la isla ya puede ser visitada desde el pasado 1 de abril con una cuarentena de siete días que permite actividades turísticas de ocio en áreas específicas. Además se requiere un seguro de viaje que llegue hasta los 100.000 dólares y reserva en firme de hotel. Los siguientes serán Krabi, Phang Nga, Ko Samui, Pattaya y Chiang Mai. Bangkok y su bulliciosa actividad tendrá que esperar.

Los que logren entrar en Tailandia descubrirán que cada provincia contiene sus propios atractivos culturales, históricos y naturales únicos, desde las montañas del norte, repletas de vida silvestre y el hogar de tribus exóticas como las 'mujeres jirafa' con sus largos cuellos abrazados por decenas de aros, a los llanos centrales, o la meseta del noreste que se extiende hasta el río Mekong en la frontera con Laos y las espectaculares playas e islas del sur, como Phuket, Krabi o Koh Samui, entre otras muchas.

Seychelles, el paraíso abierto

Se trata del único país del mundo, junto con Israel, que tiene a más de la mitad de su población a día de hoy ya vacunada y ha abierto sus fronteras a todos los turistas que hayan recibido las dos dosis y después de dos semanas desde el último pinchazo, además deben presentar una PCR negativa, un seguro médico y reserva en un alojamiento que esté acreditado. Puedes ir sin mascarillas en espacios públicos abiertos y cerrados... siempre que puedas garantizar un metro de distancia con los no allegados. De modo que llévala en el bolsillo por si acaso.

Unos cuantos islotes, perdidos en el Índico, se han convertido en santuario de miles de animales y el último refugio de especies vegetales próximas a la extinción. Flora y fauna convierten las Seychelles en un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, en un lugar perfecto para el descanso. Sobre sus 1,3 millones de kilómetros cuadrados de plataforma marítima, apenas 455 son tierra firme y la mitad es zona protegida, repartida entre 115 islas, muchas de ellas deshabitadas y en las que la vegetación cubre casi todo.

Polinesia, de paraíso en paraíso

En cuanto a la Polinesia francesa, un nuevo protocolo que acaba de ser aprobado permite la llegada de turistas vacunados o inmunizados desde el 1 de mayo, aunque se mantiene el toque de queda a las 9 de la noche y hay restricciones para moverse libremente. En cuanto al uso de mascarilla... hasta ahora es obligatorio de manera absoluta en espacios públicos y cerrados, a la espera de que dictaminen si flexibilizarán esta medida tras la apertura del 1 de mayo.

Viajar a Polinesia Francesa es uno de esos regalos que todos deberíamos hacernos al menos una vez en la vida. Quizá una experiencia que, tras el largo confinamiento, las sucesivas olas y la excepcionalidad de los últimos meses, sea más necesaria y valorada que nunca. Pero visitar las Islas de Tahití, es disfrutar de uno de los entornos más espectacularmente bellos y diversos del mundo.

Maldivas, no hay dos sin tres

Las Recomendaciones de Viaje a Maldivas del Ministerio de Exteriores indican que Maldivas está abierta al turismo. Todos los turistas y viajeros con visado de corta duración deben presentar un certificado de vacunación o PCR negativo realizado durante las 96 horas previas a la salida hacia Maldivas. Las facilidades para viajar a las islas desde España mejoran este verano ya que, según informa jetcost.es, Iberia ha anunciado dos frecuencias semanales para julio y agosto, señal de que será fácil viajar allí. Y puedes pasear sin mascarilla. Solo deberás ponértela en espacios públicos cerrados.

Pensar desde la ventana de casa durante el largo confinamiento obligatorio o voluntario en playas de arena blanca rodeadas de palmeras, aguas cristalinas, alojamientos sobre el mar, espacios solitarios y exclusivos, arrecifes de coral, peces de todos los colores y magnífica gastronomía puede parecer un sueño tras la pesadilla que estamos viviendo. Es un sueño, sí, pero puede convertirse en realidad en Maldivas.

Islas portuguesas, las más seguras de Europa

Aunque se mantienen las restricciones de viaje entre España y Portugal, y la alta incidencia en ambos, curiosamente los dos archipiélagos lusos están entre los destinos más seguros para viajar en la era covid, debido a su escasa población, los pocos casos de contagios y que se trata de destinos en los que el punto fuerte es la naturaleza. Eso sí, es necesario presentar una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas antes del embarque. Además de manera obligatoria deben rellenar un encuesta epidemiológica de la Autoridad Regional de Salud.

Madeira es reconocida mundialmente por la belleza de sus paisajes y su exuberante naturaleza. El uso de máscarilla en las playas, durante las actividades deportivas (paseos por las levadas, trekking, senderismo, ciclismo...) no es obligatorio. Por su parte las nueve islas diferentes del archipiélago de Azores, combinan tradición y modernidad, una gastronomía muy especial y un paisaje natural único que no se encuentra en ningún otro lugar.

Croacia, la excepción europea

Con dos veces menos casos graves de Covid-19 por millón de habitantes que los países más afectados, Croacia puede verse como un destino seguro en Europa. El país ha establecido una especie de mapa de semáforo, así, si uno viene desde un estado o región de la Unión Europea que no esté en verde en la lista (ahora toda España está en rojo o amarillo), tendrá que hacerse una PCR en las 48 horas antes del viaje o hacérsela al llegar y permanecer aislado hasta que salgan los resultados. Si se está vacunado, todo lo que se necesita hacer para entrar a Croacia es presentar un certificado de vacunación y completar el formulario de entrada a Croacia.

Casi todo el país está operando con normalidad. Hoteles, restaurantes, tiendas y transporte llevan funcionando desde junio de 2020, aunque con restricciones. Solo habrá que tener en cuenta que el uso de mascarillas es obligatorio en transportes públicos y tiendas, así como en ciertos espacios públicos cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. Hay muchas cosas que ver y hacer en Croacia, como visitar el centro histórico de Dubrovnik, el Palacio de Diocleciano, los lagos de Plitvice y otros parques nacionales. Aunque todas estas atracciones tienen que seguir unas normas de seguridad para garantizar la salud de los visitantes, actualmente se encuentran abiertas.